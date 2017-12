Carlo Cracco e Rosa Fanti si sposano Nozze nel 2018 | dal funerale in tv alle nozze a

A gennaio Carlo Cracco sposerà la compagna Rosa Fanti : Stanno insieme da dieci anni e hanno due figli, Pietro e Cesare. Ma per Carlo Cracco e la compagnia Rosa Fanti sembra ora arrivato il momento di un ulteriore passo, quello del matrimonio.Con davanti a sè un anno di grandi impegni, a partire dall'apertura del suo ristorante in galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano, e la piccola delusione di avere perso una stella nell'ultimo rilevamento della Guida Michelin, lo chef inizerà ...

Carlo Cracco si sposa : matrimonio nel 2018 con Rosa : Carlo Cracco e la compagna Rosa si sposa no: il matrimonio verrà celebrato a Milano Fiori d’arancio per Carlo Cracco ! Il noto chef convola a nozze con la compagna storica Rosa . A farlo sapere Vanity Fair, che rivela che l’atto di matrimonio della coppia è già stato depositato al Comune di Milano. La data prescelta è […] L'articolo Carlo Cracco si sposa : matrimonio nel 2018 con Rosa proviene da Gossip e Tv.

Carlo Cracco e Rosa Fanti - sposi nel 2018 : «Ci siamo guardati e capiti in tre secondi». È così che Rosa Fanti aveva descritto il colpo di fulmine con Carlo Cracco a Vanity Fair, quando dieci anni fa le loro strade si incontrarono per la prima volta. Ora, dopo aver dato alla luce due figli, Pietro e Cesare, e aver costruito un’unione saldissima, la notizia: Carlo e Rosa si sposeranno nel 2018. LEGGI ANCHERosa Cracco: «Il lusso di tre maschi per casa» L’atto è stato pubblicato ...