Calciomercato Milan | Aubameyang strizza l' occhio all' Atletico

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : pronto un doppio colpo per gennaio Video : Il #Milan ha veramente deluso in questa prima parte di stagione; la squadra non ha mai convinto a livello di gioco e l'obiettivo principale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League pare ormai un miraggio. La squadra rossonera, infatti, è molto lontana dalle prime quatto in classifica e l'obiettivo minimo ora diventa la qualificazione all'Europa League. Montella è stato esonerato, ma il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ha ...

Calciomercato Milan - tiene banco il caso Donnarumma : chiesta rescissione a settembre : Calciomercato Milan, tiene banco il caso Donnarumma: chiesta rescissione a settembre Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Milan, tiene banco IL caso Donnarumma – Gigio Donnarumma è al centro di un nuovo caso legato al suo futuro. Il portiere infatti, insieme al suo procuratore Mino Raiola, avrebbe intimato di chiudere il suo rapporto con i ...

Calciomercato Milan - possibile uno scambio con il Manchester City a gennaio Video : L'ambiente #Milan è stato scosso da alcune notizie che riguardano Leonardo Bonucci, uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di stagione. il giocatore laziale, infatti, dopo essere stato comprato dalla Juventus in estate, ha notevolmente deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi rossoneri. Il suo rendimento è molto lontano a quello avuto precedentemente; Bonucci, infatti, è incappato in alcuni errori davvero inaspettati per ...

Calciomercato Milan - il valore della rosa è invariato nonostante la crisi. Ecco perché : 235.2 milioni. È l'ammontare totale di quanto ha speso il Milan in estate per rivoluzionare la squadra e acquistare 10 nuovi giocatori, senza contare i circa 300 mila euro versati all'Asteras Tripoli ...

