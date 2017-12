Calciomercato Inter | un giocatore potrebbe tornare in nerazzurro

Calciomercato Inter : un difensore in arrivo dall’Atalanta : Mancano davvero poche ore al big match tra Juventus e Inter, la sfida che è considerata dalla maggior parte dei tifosi italiani come il vero e proprio derby d’Italia. Una sfida importantissima, una sfida fondamentale, una sfida che potrebbe significare e designare chi sarà il campione d’inverno, ovviamente Napoli permettendo. Tuttavia la mente è sempre focalizzata anche sul mercato in entrata. Infatti è chiaro a tutti che ...

Calciomercato Inter - la cessione di Joao Mario può diventare un’affare : due motivi per venderlo “di corsa” : Calciomercato Inter – Joao Mario stamane ha un po’ scosso il mondo Interista con dichiarazioni che di certo non hanno fatto piacere alla società. Il calciatore portoghese ha dichiarato di meditare l’addio nel mese di gennaio a causa dello scarso utilizzo da parte di Spalletti. Un po’ d’apprensione in casa Interista? Forse no. La cessione di Joao Mario potrebbe infatti essere un’affare per il club nerazzurro. ...

Calciomercato Inter/ News - Joao Cancelo già rimpiange il Valencia? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: Joao Cancelo già rimpiange il Valencia di Marcelino?(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 02:58:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Gabigol primo ‘acquisto’ di gennaio? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: aumenta la concorrenza per il centrocampista Torreira.(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 09:38:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Robben in scadenza : occasione per la fascia destra (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: seguile con noi live, in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 14 Oct 2017 10:08:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - futuro Gabigol : prende piede il ritorno in Brasile (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: Milan Skriniar non è Interessato al Barcellona di Valverde.(Pubblicato il Fri, 17 Nov 2017 11:40:00 GMT)

Calciomercato Inter - Pastore colpo di gennaio? Sentite la parole di Ausilio : Calciomercato Inter – Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha commentato i rumors circa un possibile arrivo a gennaio di Javier Pastore: “Pastore? Siamo l’Inter, teniamo sott’occhio tutti i giocatori bravi oltre ai nostri. Il mercato di gennaio arriverà anche se non mi fa impazzire: è difficile migliorare una squadra. Se capiterà siamo qui per questo. Oggi non ...

Calciomercato Inter/ News - l'agente di Izzo chiude tutte le strade ai nerazzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: seguile con noi live, in tempo reale.(Pubblicato il Thu, 12 Oct 2017 03:17:00 GMT)

Calciomercato Inter - Joao Mario può scatenare il caos : il budget e gli obiettivi - il punto della situazione : Calciomercato Inter – Nelle scorse ore, la conferenza stampa di mister Spalletti con frecciata in chiave mercato alla società, ha ufficialmente aperto il Calciomercato dell’Inter. Il tecnico ha chiesto in un certo senso di conoscere le intenzioni della società in merito al prossimo caldissimo mese di gennaio nel quale l’Inter potrebbe dare una sferzata importante in vista della corsa scudetto. Qualcosa serve ai nerazzurri, è ...

Calciomercato Inter - sogno Pastore : importante rivelazione del ds del Psg : Calciomercato Inter – Dopo il brusco ko con l’Udinese, il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha mandato un chiaro messaggio alla dirigenza in vista del mercato di gennaio: “Ci manca chi sappia creare la superiorità numerica, saltando l’uomo”. Caratteristiche che coincidono con il profilo di Javier Pastore, sogno di mercato dei nerazzurri per la sessione invernale. L’addio dell’argentino dal Psg ...

Calciomercato Inter/ News - Paulo Diaz piace - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: seguile con noi live, in tempo reale(Pubblicato il Sat, 21 Oct 2017 07:05:00 GMT)

Calciomercato Inter - l’agente di Ramires si sbilancia sul futuro : i dettagli : Calciomercato Inter – Il primo colpo dell’Inter del mercato di gennaio sarà quasi sicuramente Ramires. Il centrcampista brasiliano di proprietà dello Jiangsu, altra squadra di Suning, potrebbe arrivare con la formula del prestito per un’operazione ‘tutta in casa’. Interpellato da ‘Globo Esporte’ sul futuro del proprio assistito, l’agente dell’ex Chelsea ha dichiarato: “Tre dei primi dieci ...

Calciomercato Inter - De Vrij ha detto sì : puo’ arrivare a zero : Calciomercato Inter, De Vrij ha detto sì: puo’ arrivare a zero Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, DE Vrij HA detto SI – L’Inter è vicina ad un colpo importante per la sua difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero in pugno Stephan De Vrij, difensore della Lazio. Sabatini e Ausilio ...

Calciomercato Inter/ News - Giuntoli cerca di accelerare per Simone Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie sul club azzurro: Lionel Messi direttamente blocca la partenza del centrocampista Denis Suarez che piace al direttore sportivo Cristiano Giuntoli.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 10:40:00 GMT)