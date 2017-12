Calciomercato Inter | il dubbio di Spalletti riguarda due giocatori da acquistare

Calciomercato - Pastore svela : “contatti con l’Inter veri - ecco come stanno le cose” : Pastore è senz’altro uno degli obiettivi primari dell’Inter assieme ad altri nomi circolati nelle ultime ore quali Deulofeu e Ramirez. Il calciatore del Psg potrebbe presto lasciare il club a causa del poco spazio trovato negli ultimi mesi. Oggi parlando al Mundo Deportivo, lo stesso Pastore ha svelato di essere in contatto con Sabatini, ma la trattativa non è affatto chiusa: “Il mio agente ha avuto alcuni contatti con loro, ma senza ...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : “ecco il colpaccio in attacco” : Calciomercato Inter – Momento deludente in casa Inter, la squadra di Spalletti è reduce dalla sorprendente sconfitta contro il Sassuolo, i nerazzurri stanno perdendo posizioni su posizioni in classifica. Nel frattempo si pensa anche al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dalla Spagna. L’Inter infatti avrebbe trovato l’accordo col Barcellona per l’esterno ...

Calciomercato Inter : un giocatore potrebbe tornare in nerazzurro Video : Dalle giovanili dell'#Inter alla Bundesliga tra le fila del Werder Brema. Partito titolare il giocatore è finito al margine del progetto tedesco. Girato in prestito ai neopromossi del Darmstadt nel 2015 il giocatore era tornato titolare ma dopo il ritorno al Werder è nuovamente uscito dai radar. Luca Caldirola ha apertamente parlato di errore, riferendosi al rinnovo del suo contratto con il club. Il giovane canterano nerazzurro si è detto più ...

Calciomercato Inter - parla Ausilio : da Pastore agli altri giocatori che verranno valutati : Calciomercato Inter – Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, nel pre-gara del match con il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni incentrate soprattutto sul mercato: “Pastore? Al di là delle smentite di rito dico che non c’è mai stato nulla oltre alla stima e alla considerazioni. Migliorare questa squadra è difficile. Qualcosa si può pensare di fare ma non ...

Il Papu Gomez parla del suo futuro in chiave Calciomercato : rivelazioni interessanti… : Il Papu Gomez, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Marca del suo futuro, ma anche del passato. Diversi anni fa fu vicinissimo all’Atletico Madrid, ma il Papu non chiude ad un futuro nella Liga: “Nel 2012, prima di andare al Metalist, cenai con Simeone a Buenos Aires perché mi voleva all’Atlético Madrid, ma il Catania chiedeva troppi soldi. Io volevo andare, ma non dipendeva da me. E’ stata una delusione, sarebbe stato un salto ...

Calciomercato Inter - senti Diaz : “il mio agente sta trattando con i nerazzurri” : Calciomercato Inter – Intervistato dai microfoni di ‘CDF’, il difensore cileno Paulo Diaz del San Lorenzo è uscito allo scoperto sull’Interesse dell’Inter nei suoi confronti. Importanti dichiarazioni: “Sono molto felice di come abbiamo terminato la stagione con il San Lorenzo rimanendo nelle posizioni di testa. E mi fa anche piacere l’Interesse dell’Inter, mi rende felice il fatto che mi stiano seguendo. Spero di ...

