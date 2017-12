Buon Natale e Felice Anno nuovo dalla Redazione di Irno it

La bambina del panettone Motta torna con un nuovo geniale spot e prende in giro tutti i Buonisti di Natale : Date un premio ai creativi di Motta. Se non vi sono bastati i tre spot dell'asteroide (che nell'ordine uccide la madre, il padre e il postino), guardate la pubblicità natalizia del panettone. Che chiude definitivamente il cerchio, sfruttando il polverone alzato a colpi di Buondì e trasformandolo in un affondo di canditi contro i "buonisti del Natale".C'è di nuovo lei, la bambina più famosa d'Italia degli ultimi sei ...

Da venerdì 24 novembre Giuliano Palma augura Buon Natale con “Happy Christmas” - un regalo per trascorrere questo periodo nella più totale spensieratezza e allegria : Milano. “Ho voluto omaggiare il Natale, perché a differenza della maggior parte delle persone, per motivi lavorativi, mi è capitato spesso di doverlo passare lontano da casa e di non goderlo a pieno. Per questo motivo, questo disco è il…Continua a leggere →

Giuseppe Beolchi - agente muore in incidente. Automobilista esulta : 'Buon Natale maledetti poliziotti' : ROMA Un agente della polizia stradale, Giuseppe Beolchi, è morto in un incidente sulla A1, vicino Piacenza, che ha visto coinvolta un'auto della Stradale e un camion. Pochi minuti dopo la tragedia, ...

#BlackAndWhiteXmas : Buon Natale da casa Juve : Juve-Inter ma anche Antonella nei pensieri di Dybala ROMA - Dopo l'Inter Bell s con Spalletti direttore d'orchestra, non potevano mancare gli auguri di Natale social del team Juventus . Gli uomini di ...

Buon Natale " in punta di penna" dagli scrittori pavesi Lorenza Bernardi - Luca Poldelmengo e Romano De Marco Seconda e ultima puntata della ... : Secondo appuntamento con l'iniziativa promossa dalla Libreria Feltrinelli di via XX Settembre che ha chiesto agli autori pavesi di scrivere un messaggio di auguri per i propri clienti e per i lettori ...

Striscia la notizia/ Foto - Shaila Gatta augura Buon Natale e fa impazzire i suoi fan : Striscia la notizia torna questa sera, mercoledì 20 dicembre, alle 20,40 su Canale 5. Michelle Hunziker ed Ezio Greggio presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 20:18:00 GMT)

Presentato dall'amministrazione comunale 'Buone feste - Vicenza' - un Natale all'insegna della tradizione : ... di accoglienza e di calore sia in centro storico che nei quartieri con numerose opportunità di intrattenimento, concerti, spettacoli teatrali, animazione all'aperto, feste, iniziative sportive, ...

Buon Natale - Roma! : di Virginia Raggi Roma si prepara per le feste di Natale: sarà un periodo ricco di iniziative e sorprese per i cittadini e i turisti che trascorreranno parte delle loro vacanze tra le nostre bellezze storiche e architettoniche. L'altro ieri, come tradizione, abbiamo inaugurato luci e decorazioni. Abbiamo acceso le luci dell'albero in piazza Venezia e, contemporaneamente, chilometri di luminarie lungo tutta la città: via del Corso, piazza ...

Buona vigilia di Natale - frasi e citazioni per auguri speciali : Roma, 23 dicembre 2017 - Mancano ormai solo un giorno alla vigilia di Natale , per molte famiglie la sera più magica, speciale e calorosa dell'anno. Persino Google qualche giorno fa ha dedicato il ...

Inter - Spalletti : 'Paghiamo gli episodi. Passo comunque un Buon Natale' : Seconda sconfitta consecutiva, primo campanello d'allarme della stagione dell'Inter. Dopo il pesante KO a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri si fermano ancora: a Reggio Emilia, contro il Sassuolo,...

Buone feste - come si festeggia il Natale nel mondo. Le 5 tradizioni più curiose : Ma il periodo di Natale ha tradizioni particolari un po' in tutto il mondo. Eccone cinque che ci sono piaciute particolarmente. Buone feste, le frasi di auguri di Natale più dolci e divertenti GRAN ...

Buoni spesa di Natale per le famiglie in difficoltà : Con questa misura l'amministrazione comunale intende dare un aiuto, anche, agli esercizi commerciali che, tra mille difficoltà, contribuiscono a reggere le sorti dell'economia cittadina'.

Scuola cancella il Natale : Vi aspettiamo alla Feste delle 'Buone Feste' : "Vi aspettiamo alla Grande festa delle Buone Feste". Dal volantino della festa organizzata dalla Scuola di Milano Italo Calvino è sparita la parola "Natale".Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, in tutta Italia sono tornate le polemiche sui presepi negli istituti."Ora anche le Feste di Natale vengono ostacolate nelle scuole". A denunciare l'accaduto, con un post su Facebook, ...