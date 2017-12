Boxing Day | il programma della giornata di festa di Premier League

Premier League - Boxing Day 2017 : si gioca a Santo Stefano! Il calendario e tutti gli orari delle partite. Come vederle in tv e Diretta Streaming : La Premier League non si ferma neanche a Natale ed ecco il tradizionale appuntamento del Boxing Day 2017, valevole per la 20esima giornata del campionato britannico. Nel giorno di Santo Stefano sarà il Tottenham a dare il via alla danze affrontando a Wembley il Southampton nel “Lunch match” in una sfida che si preannuncia affascinante equilibrata tra due compagini che sanno interpretare il calcio offensivo. Poi alle 16.00 vedremo ...