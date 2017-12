Bitcoin | esplosa la bolla oppure tornerà più forte di prima?

: I liked a @YouTube video - pieromartino : I liked a @YouTube video - AntoSantoro9 : è esplosa la bolla? ?? #bitcoin #criptovalute - mariodalterio : Già esplosa la bolla?... - LuckyFederico8 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 24 dicembre 2017) Dopo mesi di crescita costante ed esponenziale nell'ultima settimana ilha perso nel giro di pochi giorni quasi il 40% del suo valore, scivolando da 16mila a 10mila euro, per poi risalire verso 12mila, pur mantenendo l'elevata volatilità che lo ha sempre caratterizzato. Il crollo delsi è tirato dietro la maggioranza delle criptovalute, tra cui Ethereum e Litecoin, che sono tra le più quotate. Molti giornali hanno parlato di "esplosione della", ma le cose stanno davvero così? Quali sono i motivi del crollo? Uno dei motivi che potrebbe aver provocato la caduta libera della criptomoneta potrebbe stare nel fatto che una parte di coloro che hanno investito inc, tra cui molti investitori dilettanti, dopo aver visto cresceremente il loro investimento hanno deciso di liquidare la criptomoneta e incassare il guadagno in corrispondenza del Natale, periodo in ...