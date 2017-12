Bimbo di 6 anni salva la vita della mamma Alto Adige | dopo incidente stradale telefona

Alto Adige - auto in un dirupo : Bimbo di 6 anni salva la mamma - : L'auto era finita in una scarpata per circa 200 metri mentre viaggiava su una strada di montagna in Val d'Ega. Il piccolo, nonostante lo choc e resosi conto delle gravi condizioni della madre, è ...

Auto in dirubo - Bimbo 6 anni salva madre : 15.32 Un bambino di sei anni ha salvato la mamma, ferita gravemente in un incidente stradale su una strada di montagna in Val d'Ega, in Alto Adige. L'Auto era finita in una scarpata per circa 150 metri. Il bimbo, illeso, è uscito dalla macchina ed è corso nella notte per il bosco a chiamare aiuto in un vicino maso. Il contadino ha subito chiamato i soccorritori. La donna, 38 anni, è stata trasportata all' ospedale di Bolzano. E' ferita ...

Incidente stradale : Bimbo di 6 anni chiama il 112 e salva la mamma : L’auto guidata dalla mamma esce di strada e finisce in una scarpata: il figlio di 6 anni, anche se ferito, non si dispera, ma telefona al 112 e chiede soccorso. E’ accaduto ieri sera sulla strada provinciale che collega San Valentino in Campo a Bolzano. La 38enne è uscita di strada precipitando nella scarpata sottostante per circa 150 metri, subendo gravi lesioni. Il figlio di sei anni rimane ferito ma prontamente, prende in mano il ...

Il Bimbo di 2 anni amico delle scimmie - il branco lo va a trovare ogni giorno a casa : Il bimbo di 2 anni amico delle scimmie, il branco lo va a trovare ogni giorno a casa La storia di un piccolo bimbo indiano che all’età di appena due anni è diventato un amico intimo di un nutrito gruppo di scimmie langur con il quale trascorre intere ore nei dintorni della sua casa.Continua a […] L'articolo Il bimbo di 2 anni amico delle scimmie, il branco lo va a trovare ogni giorno a casa sembra essere il primo su NewsGo.

Una casa e una famiglia come regalo di Natale per un Bimbo di due anni : Una casa e una famiglia come regalo di Natale per un bimbo di due anni. Se Giorgio (nome di fantasia) potrà trascorrere le feste a casa, insieme alla mamma e ai parenti, sarà solo grazie all'impegno di un pugno di...

Bimbo di 5 anni precipita dalla finestra : morto dopo un volo di oltre 15 metri : Un bambino di 5 anni è morto mercoledì 20 dicembre 20147 intorno alle 16 dopo essere precipitato dal quinto piano di uno stabile in via Padre Romualdo Formato, nel quartiere Spinaceto a Roma. Secondo quanto si apprende...