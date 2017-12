Beni culturali in Sicilia | il Sadirs chiede un incontro al presidente della Regione

Piccolo - preciso e potente : ecco MACHINA - l’acceleratore per i Beni culturali : Sarà realizzato all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e aiuterà esperti e ricercatori a studiare in modo non invasivo opere d’arte e reperti storici. Il progetto ha un finanziamento di 1,7 milioni di euro e vede la collaborazione di INFN e CERN. Un acceleratore di nuova generazione frutto della collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Il CERN dedicato interamente ai beni culturali. È questa la carta d’identità del ...

Beni culturali : Orlando - bene fondi Ue per centri storici : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - "Non posso che esprimere apprezzamento per il piano del governo nazionale di interventi nei centri storici di Palermo, Napoli, Taranto e Cosenza con l'utilizzo dei fondi europei di sviluppo e coesione". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando l'ip

Roma - da maggio per entrare al Pantheon si pagheranno 2 euro. Scontro tra Comune e ministero dei Beni culturali : Il Pantheon diventa a pagamento. Ed è di nuovo guerra fra il ministero Beni culturali e Roma Capitale. Non solo per il ticket da 2 euro che verrà applicato in virtù della convenzione sottoscritta fra il Governo italiano e il Vicariato di Roma, ma anche perché dal 2 maggio 2018 la Basilica di Santa Maria ad Martyres – il nome cristiano del tempio adrianeo – sarà la prima chiesa nella storia Romana ad ingresso non gratuito. “Un momento triste per ...

Ebook - un’opportunità per i Beni culturali e per gli studenti : Nel 2016 l’Osservatorio Innovazione Digitale nei beni e Attività culturali del Politecnico di Milano ha condotto una ricerca sulla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. I risultati dell’indagine, come era da aspettare, indicano una scarsa capacità di promozione soprattutto da parte di quei piccoli tesori d’arte e storia di incredibile bellezza e interesse che sono sparsi sul nostro territorio. Circa il 52% dei musei italiani ...

Venezia : firmata intesa messa in sicurezza Beni culturali : Venezia, 7 dic. (askanews) 'Oggi raccogliamo il frutto di un intenso lavoro preparatorio, di un percorso condiviso da molte istituzioni impegnate a proteggere l'eccezionale capitale di cultura e di ...

Sgarbi subito polemica dopo la nomina ad assessore Sicilia Beni Culturali : Sgarbi nominato assessore ai Beni Culturali della Sicilia afferma che potrebbe lasciare solo se diventasse Ministro dei Beni Culturali

Vota per il Programma Affari Costituzionali e Beni Culturali : Oggi, venerdì 1 dicembre 2017, si Vota per il Programma Affari Costituzionali e Beni Culturali del MoVimento 5 Stelle. Le Votazioni sono aperte su Rousseau dalle 10.00 alle 19.00. Grazie all'aiuto di esperti abbiamo approfondito i punti fondamentali su cui si baserà la nostra attività di governo. Ora è il momento di decidere quali saranno le priorità di questo Programma. Per il Programma Affari Costituzionali troverai 5 quesiti. Sei ...

Beni culturali - 151 opere acquistate dallo Stato : Roma, 25 nov. (askanews) Negli ultimi due anni il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha acquisito 151 opere al patrimonio dello Stato che sono state destinate ai musei e agli ...

La Regione Lazio punta su turismo e Beni culturali : Roma, 13 nov. (askanews) Diciannove milioni di euro per sostenere l'attività delle imprese del settore del turismo e dei beni culturali del Lazio. È la dotazione dei due bandi presentati oggi alle ...

Beni culturali - le opere salvate dal terremoto della Valnerina : Vicino a Spoleto il caveau dove ogni giorno vengono curate le opere d'arte che il sisma ha danneggiato e che il tempo e le condizioni atmosferiche rischiavano di deteriorare ancora di più -

Beni culturali - Caschi Blu ad Abu Dhabi. Franceschini : 'Confermato prestigio internazionale dei carabinieri dell'arte' : ... così come tutti gli interventi di formazione condotti finora all'estero, conferma il prestigio internazionale dei Caschi Blu della Cultura italiana e il ruolo riconosciuto in tutto il mondo a questo ...

Caligiuri : l'attività di intelligence e la tutela dei Beni culturali per la sicurezza nazionale : 'l'attività di intelligence e la tutela dei beni culturali trovano il loro punto di incontro nella difesa della sicurezza nazionale'. È quanto ha dichiarato il Direttore del Master in intelligence ...

Fvg - Torrenti : rete Beni e attività culturali è motore turismo : Roma, 29 ott. (askanews) 'Il patrimonio espresso da beni e attività culturali, ma anche da aspetti immateriali come quelli storici e paesaggistici, deve essere messo in rete per un'adeguata ...

Tavolo col governo per l'autonomia dopo il referendum : autostrade - sanità e Beni culturali : la prima bozza. E nel giro di dieci giorni diventerà la risoluzione che il governatore Roberto Maroni porterà al Tavolo con il governo. Da limare, da trattare, da modificare, ma che comunque dà l'idea ...