Benatia | colpo dell' ex Resta solo la Juve sulla scia del Napoli

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 24 dicembre 2017) nostro inviato a TorinoLantus fa valere la legge degli ex e stende la Roma in una sfida dal sapore scudetto anche perché di fronte ci sono le due squadre che giocheranno gli ottavi di Champions. Ma è la Signora are inal, che pure dalla grande Europa è uscito rovinosamente. La vittoria bianconera è firmata da tre che hanno vestito il giallorosso.segna il gol partita; Szczesny lo protegge con tre parate d'autore; Pjanic illumina la notte con una regia degna del miglior Pirlo ammirato da queste parti. E poi c'è la leggeo Stadium: la Roma per la settima volta in 7 gare di campionato esce sconfitta (otto se si considera la Coppa Italia).La squadra di Di Francesco non viene ridimensionata, però sotto l'albero si ritrova un grosso problema: il gol. Dzeko non ci si avvicina nemmeno, gli altri non hanno il cinismo richiesto in queste gare a ...