: Belluscone, gli auguri di Babbo Natale: “A Silvio ma non ai Carabinieri”. La clip di Franco Maresco - silviabest77 : Belluscone, gli auguri di Babbo Natale: “A Silvio ma non ai Carabinieri”. La clip di Franco Maresco - Cascavel47 : Belluscone, gli auguri di Babbo Natale: “A Silvio ma non ai Carabinieri”. La clip di Franco Maresco… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2017) In attesa di Loro, la pellicola di Paolo Sorrentino sul bunga-bunga, tornacon le sue due “elle” .“Tutti, infatti, davano per spacciato– dice Franco Maresco – ma lui, come, ricompare, stravince e si riprende la scena”. Torna, dunque, il Cavaliere. A venticinque anni dalle stragi di mafia – con la messa a morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – Letizia Battaglia e Maresco, si ritrovano in questo nuovo lavoro per interrogarsi su ciò che resta nel frattempo che la mafia, oggi, trova più conveniente fare l’antimafia L'articolo, glidi: “Ama non ai Carabinieri”. Ladi Franco Maresco proviene da Il Fatto Quotidiano.