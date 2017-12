Basket | Torino a valanga su Reggio Trento mette la sesta a Pistoia

Basket - 12a giornata Serie A 2017-2018 : Torino domina con Reggio Emilia - Trento sbanca Pistoia : Si è aperta la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Dominio assoluto della Fiat Torino contro la Grissin Bon Reggio Emilia (87-64), mentre nell’altro match la Dolomiti Energia Trento riesce ad espugnare il campo della The Flexx Pistoia per 79-86. Successo importante per Torino, che sale in questo modo a quota 16 punti insieme ad Avellino e Milano, mentre Reggio Emilia potrebbe aver perso l’occasione decisiva per ...

Basket donne : pugno e squalifica alla Hamby. Torino : "Poche 4 giornate di stop" : Lo sconto della pena da 3 mesi di inibizione a 4 giornate di squalifica, a nostro avviso, non premia i valori dello sport. Le condizioni fisiche di Ivana Tikvic, seppur indirizzate verso il ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : Torino e Trento volano alla top 16! Reggio Emilia vince e riapre i giochi : Serata più che positiva per i colori italiani in Eurocup 2017-2018. Torino e Trento hanno vinto i rispettivi impegni, staccando il pass per la top 16 con un turno di anticipo. Anche Reggio Emilia ha vinto, riaprendo la corsa alla qualificazione che solo sette giorni fa sembrava compromessa. Trionfo totale della Fiat Torino, che ha sbancato Istanbul battendo il Darussafaka per 75-77, prendendosi la matematica certezza del passaggio del turno. Un ...

Basket - Eurocup : Darussafaka-Torino 75-77 - Hapoel-Reggio Emilia 66-79 - ora Trento-Gran Canaria : Darussafaka-Torino 75-77 (16-20, 36-39; 54-58) Serviva un miracolo per battere Darussafaka a domicilio dopo aver perso in casa cinquanta giorni fa per 60-89. Obiettivo centrato per la Fiat Torino che ...

Basket : Serie A - Bologna-Torino 84-76 : BOLOGNA, 17 DIC - Bologna doveva vincere per scacciare la crisi e così è stato, ma ha faticato più di quanto non dica l'84-76 finale contro Torino che alla fine ha pagato i falli e anche l'assenza di ...

