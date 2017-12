Bari | lascia il frigorifero in pieno centro Il sindaco lo smaschera | Ecco lo schifoso

Lascia la Bocconi per iscriversi all'università di Bari : "A Milano mi sentivo un numero - qui è tutto a colori" : Lo scorso settembre Giovanni Martinez ha deciso di cambiare vita, andando ad iscriversi all'università "Aldo Moro" di Bari (facoltà di Giurisprudenza, quarto anno) e dicendo per sempre addio alla prestigiosissima Bocconi di Milano. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, infatti, questo studente milanese non è per nulla pentito della sua scelta."Ho Lasciato Milano e la Bocconi senza alcun rimorso. Lì frequentavo ...