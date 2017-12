Autostrade | pedaggi a rischio aumento | ecco perché

: Cioffi M5S: «Pedaggi salati, un regalo al gestore delle autostrade» - Salernonotizie.it - salernonotizie : Cioffi M5S: «Pedaggi salati, un regalo al gestore delle autostrade» - Salernonotizie.it - MariaTrozzi7 : RT @FAST_Abruzzo: @MariaTrozzi7 @MarcoRosso3 @CittadiSulmona @RegioniAmbiente @m5snewsofficial #Autostrade realizzate con i soldi di tutti,… - FAST_Abruzzo : @MariaTrozzi7 @MarcoRosso3 @CittadiSulmona @RegioniAmbiente @m5snewsofficial #Autostrade realizzate con i soldi di… - s_dellavedova : RT @FAST_Abruzzo: #Autostrade realizzate con i soldi di tutti, date in concessione ai privati che hanno realizzato profitti a iosa con #ped… - FAST_Abruzzo : #Autostrade realizzate con i soldi di tutti, date in concessione ai privati che hanno realizzato profitti a iosa co… -

(Di domenica 24 dicembre 2017) I senatori pentastellati Andrea Cioffi, Marco Scibona e Alfonso Ciampolillo hanno presentato all'Anac, l'autorità anti - corruzione, un esposto nel quale si ipotizza un indebito arricchimento da parte della società concessionaria delle, che fa capo alla famiglia Benetton. Questo potrebbe avere conseguenze dirette sulle tasche degli italiani, costringendoli a sborsare qualcosa come due miliardi di euro in più, a causa di undeiautostradali generalizzato. Vediamo di capire su quale base è stato presentato l'esposto all'autorità guidata da Raffaele Cantone. L'esposto M5S Come accennavamo l'esposto pentastellato mette in evidenza come gli italiani si potrebbero trovare a dover pagareautostradali molto più salati e questo, fondamentalmente, per tre ragioni fondamentali, messe in evidenza nell'esposto. Il documento, datato 21 novembre 2017, collega i ...