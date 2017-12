AUGURI DAL QDL

Gli AUGURI di Babbo Natale sub dall'acquario di Parigi : E' ormai una tradizione, come ogni anno Babbo Natale ha indossato maschera e pinne e ha fatto una bella nuotata tra i pesci dell'acquario di Parigi. Con barba bianca d'ordinanza e abito rosso ha fatto gli auguri di buone feste facendo la...

BUONE FESTE!/ AUGURI di Natale 2017 - frasi e tradizioni dal mondo : come festeggiano in Danimarca e Messico? : BUONE Feste: Auguri di Natale 2017, frasi e tradizioni dal mondo. Pensieri per i propri cari e uno sguardo alle usanze natalizie all'estero, ai quattro angoli del pianeta(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 03:49:00 GMT)

AUGURI di Buon Natale 2017 / Frasi e immagini per le feste : dalle app per dediche social a quelle dallo spazio : Auguri di Buon Natale 2017, Frasi e immagini per le feste: dalle app per dediche social a quelle dallo spazio. Le ultime notizie e i consigli sui messaggi per le festività natalizie(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 18:40:00 GMT)

Gaslini - gli AUGURI della Guardia di Finanza ai bambini dell'ospedale : Genova - In occasione delle festività natalizie, il Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Francesco Mattana, si è recato in visita all'Ospedale Pediatrico "...

"Voglio il Natale". Trump banna la parola "feste" (cara agli Obama) dalle cartoline di AUGURI : "Nei negozi non trovi più la parola 'Natale'. Ovunque è scritto 'Buone Feste'. A mia moglie ho detto di non entrare in quei posti. Io voglio vedere il Natale". Era il dicembre 2016 e Mister Donald Trump esprimeva alla stampa il suo pensiero in merito alle festività invernali. L'erba "voglio" non crescerà nel giardino del re, ma in quella del presidente statunitense è spuntata sotto forma di vischio, abeti e ...

“AUGURI per la tua morte” - dal 9 novembre al cinema. La recensione : ROMA – Vivi la tua giornata, muori e ricomincia. “Auguri per la tua morte” (“Happy Death Day”) arriva al cinema il 9 novembre. Christopher Landon porta sul grande schermo un thriller sull’incubo di rivivere il passato. Il regista statunitense illustra le sfide della protagonista che deve reinterpretare la stessa giornata continuamente, in particolare, il giorno […] L'articolo “Auguri per la tua morte”, dal 9 novembre al cinema. La ...

Chiara Ferragni è incinta / Fedez conferma : migliaia di AUGURI DAL web e non solo : Chiara Ferragni è incinta! Dopo mesi di gossip, Fedez conferma con un bellissimo messaggio su Instagram: "Presto saremo in tre, io e la mamma ti aspettiamo!"(Pubblicato il Sat, 28 Oct 2017 22:35:00 GMT)

Fabrizio Frizzi in ospedale - gli AUGURI di Gerry Scotti durante ‘Caduta Libera’ : “Forza amico mio” ha scritto su Instagram Gerry Scotti per mostrare il suo sostegno a Fabrizio Frizzi, ricoverato in ospedale dopo il malore che...