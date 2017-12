Arcelor | Contratto Ilva da cambiare

Ilva : Emiliano non blocca il ricorso al Tar. Arcelor Mittal chiede di rivedere il contratto : Il governatore pugliese ribadisce che non cederà a 'ricatti' e 'minacce' chiede ndo che venga modificato 'il Decreto del premier Gentiloni' nel senso auspicato da Regione e Comune' -

Ilva - Emiliano insiste : “Non ritiro il ricorso al Tar”. E Arcelor ora chiede modifiche al contratto : Il governatore della Puglia non molla sul ricorso al Tar di Lecce con cui invalidare il decreto del governo che ha prorogato al 2023 l’autorizzazione ambientale per l’Ilva. Nessuna marcia indietro, nessun ripensamento. Michele Emiliano, nonostante le critiche, che arrivano dai sindacati ma anche dal premier Gentiloni, va avanti. “La Regione Puglia non ritirerà il ricorso sulla base di annunci e sarà difficile che qualcuno mi costringa, ...