Appuntamenti del 24 e 25 dicembre 2017 | Auguri a tutti i lettori di Repubblica

Guida alla TV di Natale. Gli Appuntamenti delle feste : Giorgio Panariello Come sopravvivere alla tv delle feste? Occorre ingegnarsi ma trattasi di impresa possibile. Per farlo vi mettiamo a disposizione una Guida in cui vi segnaliamo i programmi e le novità da tener d’occhio, per le prossime vacanze di Natale, sulle reti generaliste e tra i canali tematici del piccolo schermo. Ad aprire le danze ci ha pensato ieri sera -oggi la seconda puntata- Giorgio Panariello con Panariello sotto ...