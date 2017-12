: App perse dopo backup iPhone cosa fare #App #perse #dopo #backup #iPhone: #cosa #fare - zazoomblog : App perse dopo backup iPhone cosa fare #App #perse #dopo #backup #iPhone: #cosa #fare - Stade84 : RT @IlBecco: La #rivoluzione ha un futuro! Per tutte le persone che si sono perse l'iniziativa "Rivoluzione/i" ecco il video dell'interven… - IlBecco : La #rivoluzione ha un futuro! Per tutte le persone che si sono perse l'iniziativa "Rivoluzione/i" ecco il video de… -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di domenica 24 dicembre 2017) A chi non è mai capitatoun ripristino o un aggiornamento di riprendere in mano il proprioe scoprire che le app non sono state ripristinate? Si tratta di una situazione davvero frustrante. Nel migliore dei casi dovremo scaricare manualmente tutte le applicazioni, considerando però che i dati sono andati persi. Se anche voi quindi avete avuto a checon le appil ripristino di unda, cercheremo di capire insieme come agire. Per primacercheremo di prevenire questo particolare problema che si presenta in alcune determinate situazioni. App: come prevenire Scoprire le proprie appildiè purtroppo una storia che molti utenti hanno sperimentato sulla propria pelle. Molte volte infatti, non basta avere unsalvato sul proprio PC, poiché il ripristino può non andare a buon fine. Scorrendo ...