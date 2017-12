Antonino Cannavacciuolo | la reazione dopo l' ispezione dei Nas al bistrot

: RT @matteosalvinimi: Indegno blitz ad Antonino Cannavacciuolo! Si vergogni il governo che fa scappare per un asterisco chi in Italia lavor… - albiuno : RT @matteosalvinimi: Indegno blitz ad Antonino Cannavacciuolo! Si vergogni il governo che fa scappare per un asterisco chi in Italia lavor… - dumbo54 : RT @matteosalvinimi: Indegno blitz ad Antonino Cannavacciuolo! Si vergogni il governo che fa scappare per un asterisco chi in Italia lavor… - GPergolizzi : RT @matteosalvinimi: Indegno blitz ad Antonino Cannavacciuolo! Si vergogni il governo che fa scappare per un asterisco chi in Italia lavor… - mofornari : RT @matteosalvinimi: Indegno blitz ad Antonino Cannavacciuolo! Si vergogni il governo che fa scappare per un asterisco chi in Italia lavor… - albertolombar20 : RT @matteosalvinimi: Indegno blitz ad Antonino Cannavacciuolo! Si vergogni il governo che fa scappare per un asterisco chi in Italia lavor… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 24 dicembre 2017) Dal tour nelle Cucine da incubo per Fox Life al blitz dei #Nas nelaperto da pochi mesi a Torino.aveva deciso di investire all’ombra della Mole affidandosi al suo intuito. ‘Sono certo che mi portera' fortuna’. Lo chef originario di Vico Equense aveva spiegato di aver scelto il locale in zona Gran Madre perché avvertiva un’energia positiva. ‘Poi posso rischiare anche di prendere il palo in faccia’. E i riscontri persono stati subito positivi grazie ad uno staff giovane e professionale. Algli amanti della buona tavola potevano scegliere tra il menù degustazione a 75 euro al percorso vini a 60 euro con cinque calici, fino all’improvvisa doccia fredda maturata in to alle verifiche incrociate di Asl e carabinieri del Nas. All’amato giudice VIDEOdi #Masterchef sono state contestate violazioni amministrative. In sintesi al ...