Anticipazioni Le Tre Rose di Eva 4 | trama della decima ed ultima puntata

: Che ne pensate della puntata di ieri? Ormai manca poco... - Play4movie : Che ne pensate della puntata di ieri? Ormai manca poco... - bigbruh_92 : RT @iltrashdelgfvip: PRIME ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA: 1. Cecilia rientrerà in casa per una sorpresa ad Ignazio 2. Tre concorrenti verr… - e_marzia : VI STA PIACENDO LA FICTION?COSA ACCADRA NEL PROSSIMO EPISODIO? Le tre rose di Eva 4: anticipazioni nona puntata... - RitaRicette : VI STA PIACENDO LA FICTION?COSA ACCADRA NEL PROSSIMO EPISODIO? Le tre rose di Eva 4: anticipazioni nona puntata Gi… - zazoomblog : #Le Tre Rose di Eva 4- Anticipazioni puntata 28 dicembre Alessandro morirà #Le #Tre #Rose #di #Eva #4/ ... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 24 dicembre 2017) Eccoci con un nuovo spazio dedicato allesu "Le Tredi Eva 4". La fiction di canale 5 sta per giungere al termine, infatti giovedì 4 gennaio 2018 andrà in onda laed. Gli spoiler ci rivelano che Alessandro ed Aurora verranno rapiti da Cristina, Vittorio eviterà il carcere e Fabio farà di tutto per salvare la Taviani. Lacompleta la trovate nei paragrafi sottostanti. 'Le Tredi Eva': Alessandro sequestrato dalla Rontal A Villalba tutti verranno a conoscenza del nome dell'assassino di Ivan, quindi la Polizia farà di tutto per arrestare Vittorio Astori. A quanto pare, il perfido ColonnelloFinanza verrebbe incastrato da alcune prove inconfutabili, ma grazie all'aiuto di Lucrezia, l'uomo riuscirà ad evitare la prigione. Nel frattempo, Alessandro metterà in atto un piano per incastrare il militare ma nello stesso tempo non si renderà ...