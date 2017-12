Annie Lennox Incanta con ' Astro del ciel' e ' Angels from the realms of glory' Concerto

ANCHE Annie Lennox AL CONCERTO DI NATALE IN VATICANO : E’ una presenza che rende orgogliosi gli organizzatori, perché si tratta di una delle cantanti più famose, di lunga carriera e talentuose che siano mai esistite sulla scena internazionale: ANNIE LENNOX canterà al 25° CONCERTO di NATALE in VATICANO, l’evento musicale trasmesso ogni anno da Canale 5 in prima serata la vigilia. Attivista dei diritti umani, la cantante ha avuto il suo periodo d’oro negli anni 80 e 90 in coppia con Dave Stewart con ...