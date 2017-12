: America latina, chi sono i nuovi ‘dittatorelli’ - TutteLeNotizie : America latina, chi sono i nuovi ‘dittatorelli’ - silviabest77 : America latina, chi sono i nuovi ‘dittatorelli’ - Cascavel47 : America latina, chi sono i nuovi ‘dittatorelli’ - peppeiasparra : RT @eulacfoundation: Ns intervista:Il punto sulle relazioni tra #UnioneEuropea #America Latina #Caraibi -

(Di domenica 24 dicembre 2017) Sei anni or, approssimandosi le elezioni presidenziali in Brasile, un giornalista chiese a Luiz Inácio Lula Da Silva – che stava allora per terminare il suo secondo mandato presidenziale (e che, stando alla Costituzione, non poteva ripresentarsi) – se mai avesse pensato di cambiare la Carta Magna per prolungare la sua permanenza in quel di Palacio do Planalto. Ed assai drastica era stata la risposta di quello che – dall’alto di indici di popolarità superiori all’80 per cento – era allora di gran lunga il più amato leader politico dell’. “Soltanto un dictadorzuelo (un dittatorello n.d.r.) – rispose – può desiderare di restare presidente per più di otto anni”. Qualcuno credette allora di scorgere, in quelle parole, una velata ma piuttosto velenosa frecciatina in direzione di Hugo Chávez, il presidente venezuelano che con più tracotante chiarezza s’era, in quegli anni, ...