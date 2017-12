Alex Britti La compagna Nicole e il figlio Edoardo Concerto di Natale

Alex Britti 40 anni di chitarra/ L’artista celebra lo speciale anniversario dal Piper : Alex Britti 40 anni di chitarra: l'artista ha celebrato lo speciale anniversario dal Piper Club di Roma. L'evento va in onda questa sera, in seconda serata su Italia 1.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 08:48:00 GMT)