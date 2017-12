Verissimo - Al Bano Carrisi : "Loredana ha fatto un grande errore" : In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Al Bano parla del suo addio alla musica, dei suoi rapporti con il gossip e racconta alcuni dei ricordi più...

Al Bano Carrisi difende Romina Power e lancia una frecciatina contro la Lecciso : Ieri pomeriggio, sabato 23 dicembre 2017, Al Bano Carrisi è stato ospite nell'ultimo appuntamento del 2017 del contenitore "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin. L'artista pugliese ha rilasciato una lunga intervista toccando diversi temi: il Festival di Sanremo, la figlia Ylenia, la sua decisione di smettere di cantare, dell'anziana madre Yolanda, di Romina Power e Loredana Lecciso. E a proposito di queste due donne, il cantautore di Cellino ...

Music 2017 di Paolo Bonolis/ Pagelle ultima puntata : dai The Kolors a Yari e Al Bano Carrisi : ultima puntata per Music, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Di seguito 'top' e 'flop'.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:00:00 GMT)

Yari Carrisi e Al Bano a Music in The house of rising sun tra Michael Jackson e il ritiro dalle scene (video) : Yari Carrisi e Al Bano a Music aprono la serata con un grande classico. Si tratta di The house of rising sun, che hanno interpretato a due voci. Se l'artista di Cellino San Marco si è cimentato nella parte in italiano, il suo figlio maggiore ne ha invece portato una versione in inglese. Padre e figlio hanno aperto la serata dell'ultima puntata di Music con un emozionante duetto. Si ricordano anche i primi momenti di Yari e delle sue ...

AL Bano CARRISI/ "Quando ho annunciato il mio addio alla tv mia madre si è preoccupata" (Verissimo) : Al BANO CARRISI a Verissimo: prima di festeggiare Natale torna nel salotto di Silvia Toffanin per una nuova emozionante intervista. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Al Bano Carrisi/ Video - prima di festeggiare Natale torna nel salotto di Silvia Toffanin (Verissimo) : Al Bano Carrisi a Verissimo: prima di festeggiare Natale torna nel salotto di Silvia Toffanin per una nuova emozionante intervista. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:14:00 GMT)

Loredana Lecciso pronta a lasciare la casa di Al Bano Carrisi : ecco il motivo Video : Il triangolo amoroso Al Bano, Loredana e Romina [Video] continua ad alimentare il gossip. Nelle ultime ore è emersa un'altra notizia che ha dell'incredibile. La Lecciso si sarebbe infuriata perché il suo attuale compagno e la Power sono sempre più vicini. Cos'è successo di così grave per far prendere una decisione inaspettata alla showgirl salentina? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. L'ex showgirl salentina sarebbe molto ...

Romina Carrisi Power contro Al Bano e Loredana Lecciso? Ecco che cos'è successo Video : Negli ultimi giorni, un noto settimanale di gossip ha lanciato una notizia che ha dell'incredibile: #Romina Carrisi Power, quartogenita del maestro Al Bano e della Power [Video], vorrebbe prendere le distanze da #Loredana Lecciso e addirittura anche dal padre. Per quale motivo? Nel paragrafi sottostanti troverete tutti i dettagli di questa vicenda. La quartogenita di Al Bano e Romina spiazza tutti e impone la 'clausola Romina' La settimana ...

Romina Carrisi Power contro Al Bano e Loredana Lecciso? Ecco che cos'è successo : Negli ultimi giorni, un noto settimanale di gossip ha lanciato una notizia che ha dell'incredibile: Romina Carrisi Power, quartogenita del maestro Al Bano e della Power, vorrebbe prendere le distanze da Loredana Lecciso e addirittura anche dal padre. Per quale motivo? Nel paragrafi sottostanti troverete tutti i dettagli di questa vicenda. La quartogenita di Al Bano e Romina spiazza tutti e impone la 'clausola Romina' La settimana scorsa, il noto ...

Romina Carrisi prende le distanze da Al Bano e Loredana Lecciso : clausola speciale per essere ospite : Romina Carrisi prende le distanze da Al Bano e Loredana Lecciso: clausola speciale per essere ospite. Romina Carrisi Junior torna prepotentemente a far parlare di se. La figlia minore di Al Bano ...

La madre di AlBano Carrisi contro Loredana Lecciso : il motivo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul mondo del gossip, che ha appena visto Romina Power fare un appello a cuore aperto al suo ex marito [Video]. Le ultime novita' ci svelano che #Albano Carrisi ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, dove ha fatto una dichiarazione sorprendente sulla sua adorata madre. Yolanda Carrisi contro Loredana Lecciso Le notizie di gossip rivelano che Yolanda, la madre di Albano Carrisi, ha ...

La madre di AlBano Carrisi contro Loredana Lecciso : il motivo : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul mondo del gossip, che ha appena visto Romina Power fare un appello a cuore aperto al suo ex marito. Le ultime novità ci svelano che Albano Carrisi ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, dove ha fatto una dichiarazione sorprendente sulla sua adorata madre. Yolanda Carrisi contro Loredana Lecciso Le notizie di gossip rivelano che Yolanda, la madre di Albano Carrisi, ha dimostrato di ...

Romina Power torna a parlare di Al Bano Carrisi : ecco cosa ha rivelato Video : Come tutti ben sanno, Romina Power [Video] è un'artista a trecentosessanta gradi. Oltre a cantare sui palchi con l'ex marito, in questo ultimo periodo è impegnata su diversi fronti. Dipinge quadri, sta combattendo contro la costruzione di un depuratore a Manduria e sta scrivendo altri due libri. E, a proposito di romanzi, alcuni giorni fa si è recata nel capoluogo piemontese, precisamente all'Unione degli Industriali di Torino, per presentare la ...

CRISTEL E ROMINA CARRISI / Le figlie di Al Bano dietro i fornelli (Bake Off Celebrity Edition 2017) : CRISTEL e ROMINA CARRISI, figlie di Al Bano e ROMINA Power, partecipano alla nuova edizione di Bake Off Celebrity in onda nella prima serata di Real Time.(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 11:09:00 GMT)