Aida e Jeremias stanno insieme in segreto?

Jeremias e Aida Yespica - la storia continua : i messaggi segreti tra i due : Aida Yespica e il fratello di Belen: news sui due dopo la fine del Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip è finito da qualche settimana ma l’intesa tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez non si è esaurita. Anzi, ora che la venezuelana ha lasciato il fidanzato Geppy, rischia di diventare qualcosa di più grande […] L'articolo Jeremias e Aida Yespica, la storia continua: i messaggi segreti tra i due proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello VIP : Jeremias litiga con Aida e Veronica : La pallavolista ha rimproverato l'argentino di non occuparsi della pulizia della casa.Secca la sua risposta: "Sono tra i favoriti anche se non lavo i piatti". La Yespica: "Sei un bambino maleducato"Leggi qui l'articolo

Jeremias e Aida scompaiono per qualche minuto dalle telecamere : "Si sono baciati nel confessionale" : Notte bollente all'interno della Casa del Grande Fratello Vip non solo per il momento di intimità tra Ignazio e Cecilia ma anche per un bacio bollente tra Jeremias e Aida. Tutti...

Grande Fratello Vip 2017 - Aida Yespica lasciata dal fidanzato per le effusioni con Jeremias : «Un gesto vale più di mille parole - mi hai mancato di rispetto» – Video : GFVip 2017 - Aida Yespica E tre. Dopo l’addio di Soleil a Luca Onestini e la fine della storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, anche Aida Yespica ha ricevuto il benservito dal suo compagno Giuseppe. E’ accaduto al Grande Fratello Vip 2017 (qui la diretta minuto per minuto della nona puntata), come conseguenza dell’incontro ravvicinato – vero o presunto – che la showgirl venezuelana ha avuto con Jeremias ...

Ecco cos'hanno fatto davvero Aida e Jeremias nel confessionale! Signorini svela tutto : Aida e Jeremias dietro la tenda in confessionale si sono baciati? Alfonso Signorini ha deciso di esporsi e di anticipare qualcosina che vedremo lunedì sera. Non ha specificato se c'è stato o meno un bacio, ma ha parlato di effusioni fra i due: anche queste, però, potrebbero bastare per mettere in crisi il fidanzamento di Aida! Sì, perché lei è fidanzata, ma non dobbiamo dimenticare che pure Jeremias dice di essere innamorato della sua ex e che ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez insieme : arriva la reazione di Belen : Aida Yespica e Jeremias Rodriguez nuova coppia? Belen approva Belen Rodriguez dice la sua su quanto sta accadendo tra Aida Yespica e il fratello Jeremias al Grande Fratello Vip. In realtà, la nota showgirl si è limitata a dare la sua approvazione nei confronti di Aida. Sui social sono tanti i fan che chiedono la […] L'articolo Aida Yespica e Jeremias Rodriguez insieme: arriva la reazione di Belen proviene da Gossip e Tv.

BARBARA D'URSO E Aida YESPICA / La frecciatina a Jeremias Rodriguez : "Non l'ho proprio nominato" (GFVip 2) : BARBARA D'URSO lancia una nuova frecciatina a Jeremias Rodriguez (e a tutta la sua famiglia) nell'ultima intervista rilasciata da AIDA YESPICA a Pomeriggio Cinque. (Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 08:47:00 GMT)