#ULTIMORA AFGHANISTAN: Moto bomba nella provincia occidentale di Herat: 4 civili morti e 6 feriti

L'esplosione di unalasciata sul ciglio di una strada nella provincia afghana di Helmand, nel Sud dell', ha causato la morte di 7 civili e il ferimento di altri 3. Lo ha riferito un membro del consiglio provinciale. Al momento non è pervenuta alcuna rivendicazione, ma in quell'area vi è una presenza forte e in crescita dei talebani.(Di domenica 24 dicembre 2017)