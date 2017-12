18^ giornata Serie A | risultati e classifica 23-12-2017

: Juventus-Roma 1-0 18 Giornata 23-12-17 Radiocronaca di Francesco Repice & Claudio Sala Radio 1 RAI: - GianfilippoDi : Juventus-Roma 1-0 18 Giornata 23-12-17 Radiocronaca di Francesco Repice & Claudio Sala Radio 1 RAI: - ginfilippo : Juventus-Roma 1-0 18 Giornata 23-12-17 Gol di Benatia - GianfilippoDB : Juventus-Roma 1-0 18 Giornata 23-12-17 Gol di Benatia - GianfilippoDi : Juventus-Roma 1-0 18 Giornata 23-12-17 Gol di Benatia: -

(Di domenica 24 dicembre 2017) La 18^ci restituisce un natale amaro per le milanesi, entrambe nuovamente battute alla vigilia del derby, ma anche una lotta per lo scudetto che sembra doversi restringere nuovamente a due contendenti. In coda ennesima beffa per il Benevento, mentre il Crotone torna a casa con ben quattro reti in saccoccia. 18^A: sintesi La sfida del Bentegodi ci regala (quasi) inaspettatamente un grande spettacolo con continui ribaltamenti di risultato. La gara la fa il Bologna, che però rimane in inferiorità a 10′ dalla fine e subisce il pari clivense di Cacciatore. Lo stesso difensore però spalanca poi la porta a Destro, che non può sbagliare e mette dentro il 2-3 finale. Fatica tantissimo la Fiorentina in terra sarda a trovare la rete nonostante un dominio quasi imbarazzante. Tocca di nuovo a Babacar togliere le castagne dal fuoco e piazzare l’ennesima ...