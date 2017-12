10 cocktail facili per le feste

: 10 Cocktail Di Natale Facili E Veloci - HomeStagingBo : 10 Cocktail Di Natale Facili E Veloci - HomeStagingBo : 10 Cocktail Di Natale Facili E Veloci - HomeStagingBo : 10 Cocktail Di Natale Facili E Veloci - HomeStagingBo : 10 Cocktail Di Natale Facili E Veloci - HomeStagingBo : 10 Cocktail Di Natale Facili E Veloci -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di domenica 24 dicembre 2017) GQ ha raccolto per te 10 semplici drink da preparare a casa senza bisogno di frutti esotici o attrezzatura particolare, ma a base di frutta di stagione e distillati che puoi trovare nel supermercato sotto casa. Quindi metti il ghiaccio nel congelatore e nel frattempo incomincia a sfogliare la nostra gallery. Salty Dog Dissetante e fresco, il Salty Dog è perfetto da sorseggiare al rientro da una giornata passata alla ricerca dei regali o come aperitivo. Se preferisci un drink dove il gusto del pompelmo sia il padrone incontrastato, prova a sostituire il gin, che ha delle spiccate note botaniche, con della vodka. 1 Metti del sale fino in un piattino, bagna il bordo di un bicchiere alto con uno spicchio di pompelmo e passalo nel sale ruotandolo leggermente fino a creare un sottile crosta. 2 Riempi uno shaker di cubetti ghiaccio fino a tre quarti e aggiungi 90ml di succo di pompelmo appena ...