: WWF: il lungo viaggio dei bisonti, dalla Svezia alla Russia contro l’estinzione - naturaeambiente : WWF: il lungo viaggio dei bisonti, dalla Svezia alla Russia contro l’estinzione - Chicomesol : RT @RosannaMarani: Dalla Svezia alla Russia, il lungo viaggio dei bisonti contro l'estinzione - RosannaMarani : Dalla Svezia alla Russia, il lungo viaggio dei bisonti contro l'estinzione -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 23 dicembre 2017) Diciassetteeuropei (Bison bonasus) sono arrivatinella ‘nursery’ russa della riserva naturale Oksky come parte degli sforzi per ricostituire la popolazione die la loro diversità genetica in: lo spiega il Wwf in una nota. Cresciuti in quattro centri di riproduzione in tutta la, gli animali formeranno un nuovo branco dinella foresta russa. Nei nuovi ambienti, questi imponenti mammiferi verranno inizialmente messi in quarantena nel centro di allevamento della riserva naturale di Oksky, istituito nel 1959, in recinti che ricordano il più possibile gli ambienti naturali, per consentirne il monitoraggio e l’assistenza veterinaria necessaria. Si tratta del primo gruppo dieuropei giunti nel centro di Oksky dopo oltre 15 anni. La maggior parte di loro rimarrà in quest’area ad hoc per la riproduzione mentre il ...