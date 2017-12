Volley | A2 Maschile | Stefano Giannotti nuovo opposto di Bolzano

Volley : A2 Maschile - Bolzano ha ingaggiato Stefano Giannotti : Bolzano- Il Mosca Bruno Bolzano , dopo la cessione di Hidde Boswinke l al Siena, si fa un bel regalo di Natale. Stefano Giannotti è il nuovo opposto della formazione bolzanina, che rilancia così con ...

Volley : A2 Maschile - il Boxing Day preceduto da due anticipi : ROMA - Per le formazioni del campionato di A2 Maschile non c'è sosta anche durante le festività natalizie. L'intero sesto turno di ritorno si giocherà nel pomeriggio di Santo Stefano per un esaltante ...

Volley : Coppa Italia A2 Maschile - in campo per le semifinali : ROMA - Ceramica Scarabeo GCF Roma e Kemas Lamipel Santa Croce e Caloni Agnelli Bergamo ed Emma Villas Siena sono le due semifinali di Coppa Italia di A2 di domani sera (ore 20.30) che designeranno le ...

Volley : A2 Maschile - l'olandese Boswinkel firma per Siena : Siena- Rinforzo di grande caratura per la Emma Villas Siena che, in vista dello sprint finale della regular season, ha prelevato dalla Mosca Bruno Bolzano l'opposto olandese Hidde Boswinkel, nato a ...

Volley Maschile : Gi Group Team Monza batte Ravenna in rimonta : LA CRONACA IN BREVE PRIMO SET L'errore di Diamantini dal centro ed il muro di Beretta su Raffaelli lanciano il Gi Group Team sul 2-0. Ancora Beretta a segno dal centro e Finger con il mani fuori: 4-1 ...

RISULTATI Volley MASCHILE/ Classifica aggiornata e diretta live score : KO Perugia - Monza al successo! : RISULTATI VOLLEY MASCHILE: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 12^ giornata della Serie A1 Superlega. Perugia-Modena il big match!(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 20:08:00 GMT)

Risultati Volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (12^ giornata Serie A1) : Risultati volley maschile: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 12^ giornata della Serie A1 Superlega. Perugia-Modena il big match!(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 07:29:00 GMT)

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco : Aversa sbanca il campo dell'Aurispa : LA CRONACA DEL MATCH- Il primo punto del match porta la firma di Simeonov: muro e fuori ed è 0-1. Poi c'è il muro di Vigil Gonzalez e l'attacco di Santangelo: subito 0-3. Contro break dei padroni di ...

Volley : A2 Maschile - sabato due anticipi della 5a di ritorno : ROMA- Prosegue senza sosta il campionato di Serie A2 Unipolsai. Dopo il quarto turno di ritorno, che si è consumato mercoledì sera, si gioca nel week end la 5a giornata che inizia domani sera con due ...

Volley : A2 Maschile - Giuseppe Spinelli è il nuovo tecnico di Gioia del Colle : Gioia DEL Colle (BARI)- Dopo le dimissioni di Mastrangelo , presentate ad inizio settimana, la Gioiella Micromilk Gioia del Colle ha un nuovo allenatore. Sulla panchina pugliese siederà Giuseppe ...

Volley : A2 Maschile - Andrej Ristic è nuovo giocatore di Bolzano : Bolzano- La Mosca Bruno Bolzano ha ingaggiato il 19enne bosniaco Andrej Ristic, figlio di Ljubisa, vecchia conoscenza del campionato italiano. Ristic arriva dal massimo campionato greco dove militava ...

Volley - Serie A2 maschile : i giovani del Club Italia CRAI in visita all'Ospedale Bambino Gesù : La gara sarà diretta da Simone Cavicchi e Alessandro Rossi e come di consueto il verrà trasmessa in diretta streaming da Lega Volley Channel.

Volley : A2 Maschile - Mastrangelo lascia Gioia del Colle - al suo posto Monti ? : Gioia DEL Colle (BARI)- Colpo di scena in casa Gioiella Micromilk Gioia Del Colle . Oggi, il tecnico Vincenzo Mastrangelo ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di primo allenatore. La decisione è senz'...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco : Santa Croce resta in vetta : ROMA- Prosegue la marcia sicura della Kemas Lamipel Santa Croce nel Girone Bianco di A2 Maschile. I ragazzi di Totire , dopo la vittoria conquistata nell'anticipo della 4a giornata a Catania, stasera ...