Volley | A2 Femminile | a Santo Stefano in campo per la penultima di andata

Volley : A1 Femminile - Conegliano ingaggia Lee - stellina del Volley USA : Conegliano (TREVISO)- Un blitz a sorpresa negli Stati Uniti del co-presidente Pietro Maschio ha garantito all' Imoco Conegliano quel rinforzo che Santarelli aspettava da tempo per colmare la lacuna, ...

Volley : A2 Femminile - a Mondovì il Natale è solidale : MONDOVI' (CUNEO)- Come ormai tradizione, in occasione delle festività, Lpm pallavolo Mondovì organizza eventi collaterali alle partite, per dare spazio a enti ed associazioni benefiche di farsi meglio ...

Volley Femminile - All Star Game 2017 – Questa sera in campo : sfida tra Italia e Resto del Mondo! Parata di stelle - convocate e formazioni : Questa sera auguri sottorete: al PalaNorda di Bergamo si gioca l’All Star Game 2017 di Volley femminile. Spettacolo annunciato con alcune delle migliori giocatrici del nostro campionato in una serata divertente che culminerà con il match tra Italia e Resto del Mondo, partita al meglio dei tre con eventuale tie-break al 15. Il modo migliore per farsi gli auguri e per poi darsi appuntamento a Santo Stefano quando si tornerà in campo per il ...

Volley Femminile - All Star Game 2017 – Data - programma - orari e tv : Italia vs Resto del Mondo (23 dicembre) : Questa sera riflettori sul PalaNorda di Bergamo dove si giocherà l’All Star Game di Volley femminile, classico evento con tutte le stelle del massimo campionato. Un vero e proprio show per il pubblico che potrà così guStarsi una sfida di assoluto spessore tecnico tra Italia e Resto del Mondo: sulla panchina delle Italiane ci sarà Davide Mazzanti, Paola Egonu e compagne cercheranno di fare la differenza contro tutte le big straniere. Ci ...

Volley Femminile - Serie A1 2017-2018 – Tutti i nomi nuovi per l’Italia : Degradi e Mingardi sugli scudi - Gennari torna in corsa : Si è concluso il girone d’andata della Serie A1 di Volley femminile e il nostro campionato sta regalando nomi nuovi da tenere in considerazione in ottica Nazionale. L’Italia vorrà essere protagonista ai Mondiali 2018 e il CT Davide Mazzanti può vagliare anche alcune novità oltre allo zoccolo duro che ha partecipato al Grand Prix e agli Europei durante l’ultima estate. Dando per scontata la presenza di giocatrici come Paola ...

Volley : Coppa Italia A1 Femminile - Modena vince l'andata con Busto : LA CRONACA DEL MATCH- Mencarelli inizia con Orro - Diouf, Stufi - Berti, Gennari - Bartsch, Spirito libero. Fenoglio parte con Ferretti - Barun, Garzaro - Heyrman, Bosetti - Montano, Leonardi libero. ...

Volley : Coppa Italia A1 Femminile - andata dei quarti tra conferme e sorprese : I TABELLINI- IL BISONTE FIRENZE - IMOCO Volley CONEGLIANO 0-3 (20-25 19-25 17-25) IL BISONTE FIRENZE: Santana 4, Alberti 3, Sorokaite 3, Tirozzi 14, Tapp 8, Bechis 4, Parrocchiale (L), Di Iulio 2, ...

Volley Femminile - Coppa Italia 2018 – Impresa Monza - sconfitta Scandicci! Passeggiate per Conegliano e Novara : Questa sera si sono giocati i match d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Il quadro si completerà domani sera con il posticipo tra Modena e Busto Arsizio, gli incontri di ritorno sono invece in programma sabato 30 dicembre. Impresa incredibile di Monza che ha sconfitto la favorita Scandicci con un netto 3-0! La terza forza del campionato è crollata alla Candy Arena e ora è chiamata a una difficilissima ...

Volley Femminile - Coppa Italia 2018 Oggi andata quarti di finale : calendario - programma - orari e tv (20-21 dicembre) : Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su LVF TV. MERCOLEDI' 20 DICEMBRE: 20.30 Il Bisonte Firenze vs Imoco Volley Conegliano 20.30 Mycicero Volley Pesaro vs Igor ...

Volley Femminile - Coppa Italia 2018 – Oggi i quarti di finale : Conegliano e Novara favorite - Modena-Busto al cardiopalma : Serata dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al termine del girone d’andata della Serie A1 si scende in campo per l’andata del primo turno a eliminazione diretta, prima parte degli scontri diretti che poi vivranno i match di ritorno il prossimo 30 dicembre. Si preannunciano grandi sfide e tanta incertezza in campo. Conegliano si è laureata Campione d’Inverno e dunque ha avuto in sorte ...