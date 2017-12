Vitalizi e ius soli su un binario morto

Legislatura finita senza ius soli e Vitalizi : The end. La diciassettesima Legislatura è di fatto finita con il via libera che il Senato ha dato alla legge di bilancio. La manovra, già votata alla Camera, è infatti passata con 140 voti a favore e 94 contrari. All'appello mancano la legge sullo ius soli e quella sui vitalizi, per cui ormai non c'è più tempo. Nell'ultima seduta prima della pausa natalizia è mancato il numero legale a Palazzo Madama e ...

Senato - tramonta Ius soli e rinvio dei Vitalizi : Ius soli? Definitivamente tramontato. A dirlo con estrema chiarezza è il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli che, dopo aver invitato Monsignor Galantino che definiva il testo un segno di ...

Senato - non c’è tempo per Vitalizi-Ius soli. Ma il ddl sui mandati Coni è in agenda (e Malagò può restare fino al 2025) : Subito dopo la protezione dei testimoni di giustizia, prima dello Ius soli che chissà se sarà votato, al posto dei vitalizi che non saranno mai aboliti: nel calendario dei lavori del Senato spunta all’ultimo momento il ddl sui mandati Coni. Quello che finalmente porrà un limite ai vecchi dinosauri che popolano da decenni le Federazioni. E consentirà a Giovanni Malagò di rimanere a capo dello sport italiano fino al 2025, se ne avrà voglia. La ...

Vitalizi e Ius soli - il Senato si arrende : il primo ddl non sarà mai discusso - il secondo dopo la manovra : Finita ogni speranza per Vitalizi e Ius soli. La capigruppo di Palazzo Madama si è riunita e ha stabilito che il ddl per il taglio delle indennità non sarà mai discusso, mentre la riforma della cittadinanza andrà in Aula dopo la manovra. Che significa che i partiti non sono riusciti a trovare, in particolare sull’ultimo punto, nessun accordo e quindi il governo non conta di poter avere una maggioranza. Il timore, fondato, è che si debba ...

Taglio Vitalizi e ius soli - M5s e Grasso provano a resuscitarli all’ultimo minuto. Capigruppo per modificare il calendario : Non è detta l’ultima parola sul Taglio dei vitalizi. Dopo che è stata eliminata la possibilità di inserirlo nella legge di bilancio, il disegno di legge Richetti potrebbe tornare nel calendario dei lavori del Senato, dal quale per il momento è stato accantonato dopo la conferenza dei Capigruppo. I Cinquestelle hanno depositato un’istanza per l’esame in via d’urgenza del testo. “La richiesta dovrebbe essere votata ...

Vitalizi - Trefiletti (Isscon) vs Meli : “Sono privilegi ingiusti”. “Le sue parole sono trionfo della demagogia” : Scontro rovente a L’Aria che Tira (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Rosario Trefiletti, presidente della Fondazione ISSCON (Istituto Studi sul Consumo). Il tema del dibattito è la legge Richetti sui Vitalizi. La firma del Corriere commenta: “I parlamentari sono diventati come tutti gli altri cittadini italiani, perché non ci sono più i Vitalizi per gli attuali deputati e senatori. Invece, per i ...

Pd - le priorità? Lo Ius soli viene prima dei Vitalizi. Ecco perché : le risposte dei dem alla direzione nazionale : “Io penso che lo Ius soli sia molto più maturo”. Luigi Zanda, così all’uscita della direzione del Partito Democratico. Il tempo stringe, e sia la legge sulla cittadinanza, che la legge ‘Richetti’ sui vitalizi. sono ferme al Senato. “Dipenderà dalla durata della legislatura. Credo vada chiarita bene la questione sull’incostituzionalità” conclude il capogruppo dei Senatori dem. A Zanda replica il ...

Di Maio : ius soli? Mi auguro s'approvino Vitalizi e biotestamento : Roma (askanews) - "La legge di bilancio non è l'ultima legge della legislatura: io mi auguro che si approvi la legge sui vitalizi. E poi, abbiamo fatto un lavoro che era andato bene sul testamento ...

Alle urne domenica 11 marzo Patto Colle-Gentiloni-Renzi-Fi Addio a ius soli e taglio dei Vitalizi : domenica 11 marzo 2018, italiani Alle urne. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, è questa la data più probabile - praticamente quasi certa - per le elezioni politiche. Inizialmente si era parlato di domenica 4 marzo... Segui su affaritaliani.it

Vitalizi - c'è il blitz del Pd. E sullo ius soli si fa melina : Adesso che la legislatura è davvero agli sgoccioli, perché è probabile che si andrà a votare a marzo, si fanno sempre più stretti i tempi per approvare gli ultimi provvedimenti rimasti dopo il via ...