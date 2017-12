Violenza sessuale su una bambina di 10 anni in ambulanza | arrestato 

Palermo - Violenza sessuale sulla paziente durante le visite : arrestato ginecologo : Due violenze sessuali, una nello studio del medico e un altro nell’ospedale Villa Sofia-Cervello. Sono le accuse rivolte da una donna tunisina di 28 anni al ginecologo Biagio Adile, arrestato dalla procura di Plaermo. L’uomo, 65 anni, avrebbe abusato della sua paziente prima nel suo ambulatorio e poi, nel 2016, nella struttura ospedaliera siciliana dove dirige lunità di uroginecologia. Nel corso delle deposizioni della vittima, ...

Altre grane per Bryan Singer - è accusato di Violenza sessuale su un minorenne - People - Spettacoli : 'Bryan Singer non è più il regista di Bohemian Rhapsody ': a soli tre giorni dal suo licenziamento , annunciato dalla 20th Century Fox, che lo vedeva al timone del film dedicato a Freddie Mercury e ai ...

Violenza sessuale di gruppo : arrestato afgano a Ventimiglia : Ventimiglia - In Italia come rifugiato politico, sottoposto alla misura della protezione internazionale, lavorava come passeur al confine con la Francia, facendosi pagare cento euro per un passaggio clandestino e, come se ciò non fosse già abbastanza, assieme a un complice tuttora ricercato, ha stuprato due nigeriane di 25 anni, all'interno di una galleria ferroviaria di frazione Peglia, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Lui è un ...

Perchè le donne non denunciano la Violenza sessuale : Perché le donne non denunciano la violenza sessuale?In questi giorni la domanda rimbalza ovunque. E in effetti il numero di quelle che denunciano è molto basso, l'8 per cento del totale delle violenze stimate dall'Istat.Una possibile spiegazione è apparsa sotto gli occhi di chiunque abbia letto le cronache dell'incidente probatorio che si è tenuto il 23 novembre a Firenze per lo stupro che due ragazze americane hanno ...

Mario Placanica/ Prosciolto dalle accuse di Violenza sessuale - uccise Giuliani durante il G8 : Mario Placanica, l'ex carabiniere che uccise Carlo Giuliani nel 2001 durante il G8, è stato Prosciolto dalle accuse di violenza sessuale: "Torno a casa da innocente"(Pubblicato il Mon, 30 Oct 2017 07:08:00 GMT)

Milano - Violenza sessuale su modelle : fotografo condannato a 5 anni e 11 mesi : Approfittava del suo lavoro nel mondo della moda per abusare di giovani indossatrici. Per questa vicenda, un fotografo franco-algerino di 50 anni è stato condannato a 5 anni e 11 mesi di reclusione. ...

Ravenna - filmarono Violenza sessuale su una 18enne : scarcerati : Il Tribunale della libertà di Bologna ha annullato le ordinanze di custodia cautelare, disponendo "l'immediata scarcerazione", per un 26enne romeno e un 27enne senegalese coinvolti in un caso di ...

Cremona - Giuseppe Garioni del Torrazzo Calcio indagato per Violenza sessuale su minori : Cremona Giuseppe Garioni, 56 anni, ex storico presidente del Torrazzo Calcio e della onlus Viscontea, è accusato di violenza sessuale nei confronti di sei ragazzi tutti stranieri e minorenni d'età ...

L'ex milanista Robinho condannato per Violenza sessuale a Milano : L'ex attaccante del Milan Robinho è stato condannato dal tribunale di Milano a nove anni di carcere per violenza sessuale. Il 22 dicembre 2013 Robinho ha violentato una ragazza albanese, all'epoca dei ...

Violenza sessuale su una ragazza di 19 anni - fermato un senzatetto : Un clochard marocchino di 41 anni è stato fermato a Bisceglie, in Puglia, con l’accusa di aver abusato di una ragazza 19enne. La Violenza sessuale si sarebbe consumata giovedì scorso in un...

L’ex Milan Robinho condannato a 9 anni per Violenza sessuale : L’ex Milan Robinho condannato a 9 anni per violenza sessuale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... L’EX Milan Robinho condannato – L’ex attaccante del Milan Robson de Souza Santos detto Robinho è stato condannato quest’oggi dal Tribunale di Milano a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza albanese. ...

Catania - sarcedote arrestato per Violenza sessuale su minori : Un sacerdote, Padre Pio Guidolin, è stato arrestato dai carabinieri a Catania per violenza sessuale aggravata su minori. I militari, su delega della Procura distrettuale, hanno eseguito nei suoi ...

«Violenza sessuale di gruppo» - Robinho condannato a nove anni : nove anni di carcere per violenza sessuale sono stati inflitti all'ex giocatore del Milan, Robinho. È la decisione della nona sezione del tribunale di Milano, presieduta da Mariolina...

Morse i glutei a paziente 17enne : infermiere condannato per Violenza sessuale a Milano : Un anno e due mesi (pena sospesa) per l'ex dipendente dell'ospedale Niguarda. La vittima, ricoverata per una malattia rara, sarebbe stata molestata almeno due...