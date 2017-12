Video gol Sassuolo-Inter | 18° giornata Serie A 23 12 2017

Diretta/ Fondi Catania (risultato live 0-1) streaming Video e tv : gol di Fornito! : Diretta Fondi-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie C(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:39:00 GMT)

Diretta/ Udinese Verona (risultato live 4-0) streaming Video e tv : gol di Barak e Lasagna! : Diretta Udinese Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Dacia Arena, valida per la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:32:00 GMT)

DIRETTA / Alessandria-Pontedera (risultato finale 5-1) info streaming Video e tv : goleada dei grigi : DIRETTA Alessandria-Pontedera streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C, grigi a caccia della "sesta": probabili formazioni, orario, quote e risultato live(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:19:00 GMT)

Sassuolo-Inter - Falcinelli segna e rischia la vita (Video GOL) : REGGIO EMILIA Primo tempo emozionante tra il Sassuolo e l'Inter. I padroni di casa sono passati in vantaggio a sorpresa contro la corazzata allenata da Luciano Spalletti. Il gol è stato siglato da ...

Hamsik Video gol in Napoli-Sampdoria : ha superato Maradona a quota 116 reti : NAPOLI Marek Hamsik ha superato il record di gol di Maradona ed è ora il maggior cannoniere della storia del Napoli. Lo slovacco con la rete segnata oggi contro la Sampdoria è arrivato a quota 116 gol ...

Gol Barak - che periodo per il centrocampista dell’Udinese : Verona chiamato alla reazione [Video] : Gol Barak, che periodo per il centrocampista dell’Udinese: Verona chiamato alla reazione [VIDEO] – Udinese e Verona sono in campo per la 18^ giornata del campionato di Serie A, turno che può dare importanti indicazioni per la zona salvezza. Nel primo tempo meglio l’Udinese, l’arrivo di Oddo ha trasformato la squadra, bianconeri in vantaggio grazie a Barak, periodo fantastico per il centrocampista. Gol Barak L'articolo ...

Video gol Everton-Chelsea 0-0 : Highlights e Tabellino - Premier League 23-12-2017 : Risultato Finale Everton-Chelsea 0-0, Cronaca e Video Gol, Premier League 23 Dicembre 2017. L’anticipo del sabato della 19^Giornata di Premier League si chiude con lo 0-0 tra Everton e Chelsea. Il pari non è di certo il risultato esatto, in quanto il Chelsea ha dominato in lungo e in largo, ma non ha trovato la via della rete. L’Everton conquista un buon punto anche grazie la giornata di grazia di Pickford che riesce a parare ...

Gol Iago Falque - avvio incredibile del Torino : Spal subito sotto [Video] : Gol Iago Falque, avvio incredibile del Torino: Spal subito sotto [VIDEO] – Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, dopo il successo della Lazio contro il Crotone, in campo tutte le altre squadre. Inizio con il botto nella gara tra Spal e Torino, gli uomini di Mihajlovic subito in vantaggio con Iago Falque, inizio veramente importante per i granata, poi il raddoppio sempre di Iago. Spal adesso chiamata alla reazione. Gol ...

Diretta/ Real Madrid-Barcellona (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gol annullato a Cristiano Ronaldo : Diretta Real Madrid Barcellona info streaming video e tv: è il giorno del Clasico. Probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Liga, 17^ giornata)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 13:02:00 GMT)

Video / Cagliari Fiorentina (0-1) : highlights e gol. Babacar - il bomber di scorta (Serie A 18^ giornata) : VIDEO Cagliari Fiorentina (0-1): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 18^ giornata. Le immagini salienti del match alla Sardegna Arena(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:38:00 GMT)

Video/ AlbinoLeffe Sudtirol (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 20giornata) : Video AlbinoLeffe Sudtirol (1-1): highlights e gol della partita di Serie C valida per la 20giornata del girone B. Pareggio a Bergamo (22 dicembre).

Video/ Padova Renate (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 20^ giornata) : Video Padova Renate (2-1): highlights e gol della partita di Serie C valida per la 20^ giornata del girone B. La capolista vince e lancia la fuga (22 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:10:00 GMT)