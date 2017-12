Video Gol Leicester City-Manchester United 2-2 | Highlights e Tabellino Premier League

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - bepp9901 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Anna93ACMilan : RT @acmilan: ? Goal of the Day ?? No need to describe @giacomobona's screamer in the Italian Super Cup won in Doha! ?????? Sicuramente questo g… - 45acpjoe : RT @junews24com: Benatia-gol: l’ex punisce ed esulta – VIDEO - 321Ale321 : RT @juventusfc: HALF TIME all'Allianz Stadium: Juve avanti 1-0 sulla @OfficialASRoma, decide per ora il gol di @MedhiBenatia ?? #JuveRoma… - ABarucca : RT @juventusfc: HALF TIME all'Allianz Stadium: Juve avanti 1-0 sulla @OfficialASRoma, decide per ora il gol di @MedhiBenatia ?? #JuveRoma… -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di domenica 24 dicembre 2017) Risultato Finale2-2, Cronaca e, Vardy (L), Mata (MU) 2, Maguire (MU),19^ Giornata, 23 Dicembre 2017. In svantaggio e in dieci, per l’ingenua espulsione di Amartey, iltrova il pareggio a tempo scaduto con Maguire. Ecco una grande prova di cuore da parte della squadra di Claude Puel, capace di fermare il, troppo spavaldo e sicuro di sé e che invece ora si trova a -13 dal, vittorioso nel pomeriggio contro il Bournemouth. LE SCELTE – Puel conferma il modulo 4-4-1-1 affidandosi a Vardy come unico terminale offensivo, con Gray alle sue spalle. Mourinho, invece, conferma Lukaku al centro dell’attacco e a sorpresa schiera Lindelöf come terzino destro, al posto del forfait di Darmian. LA PARTITA – Al 27′ ilpassa in vantaggio. Taglio in contropiede di Gray ...