Video Gol Everton-Chelsea 0-0 | Highlights e Tabellino | Premier League 23-12-2017

Gol Iago Falque - avvio incredibile del Torino : Spal subito sotto [Video] : Gol Iago Falque, avvio incredibile del Torino: Spal subito sotto [VIDEO] – Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, dopo il successo della Lazio contro il Crotone, in campo tutte le altre squadre. Inizio con il botto nella gara tra Spal e Torino, gli uomini di Mihajlovic subito in vantaggio con Iago Falque, inizio veramente importante per i granata, poi il raddoppio sempre di Iago. Spal adesso chiamata alla reazione. Gol ...

Diretta/ Real Madrid-Barcellona (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gol annullato a Cristiano Ronaldo : Diretta Real Madrid Barcellona info streaming video e tv: è il giorno del Clasico. Probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Liga, 17^ giornata)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 13:02:00 GMT)

Video/ AlbinoLeffe Sudtirol (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 20giornata) : Video AlbinoLeffe Sudtirol (1-1): highlights e gol della partita di Serie C valida per la 20giornata del girone B. Pareggio a Bergamo (22 dicembre).

Video/ Padova Renate (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 20^ giornata) : Video Padova Renate (2-1): highlights e gol della partita di Serie C valida per la 20^ giornata del girone B. La capolista vince e lancia la fuga (22 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:10:00 GMT)

Video/ Arsenal Liverpool (3-3) : highlights e gol della partita (Premier League) : Video Arsenal Liverpool (3-3): highlights e gol della partita di Premier League. Spettacolo ed emozioni all'Emirates Stadium per una partita pirotecnica(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 09:32:00 GMT)

Video/ Chievo Bologna (2-3) : highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Chievo Bologna (2-3): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 18^ giornata. Le immagini salienti del match al Bentegodi (22 dicembre)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 09:23:00 GMT)

Benji & Fede a Panariello sotto l’albero presentano il nuovo singolo Buona Fortuna - aspettando l’album d’inediti (Video) : Benji & Fede a Panariello sotto l'albero chiudono il ricco cast di ospiti dell'ultima puntata del one-man show condotto da Giorgio Panariello su Rai 1. Il secondo ed ultimo appuntamento si è concluso questa sera al Modigliani Forum di Livorno, per una serata all'insegna della musica e della comicità italiana. Benji & Fede a Panariello sotto l'albero hanno raggiunto sul palco Cristina D'Avena per cantare insieme Che campioni Holly e ...

Cagliari-Fiorentina (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Romagna salva un gol già fatto! : Diretta Cagliari Fiorentina: info streaming video e tv. Isolani e viola cercano riscatto nella diciottesima giornata del campionato di Serie A.

Gol Verdi - l’attaccante sempre più decisivo : il Bologna di nuovo in vantaggio [Video] : Gol Verdi, l’attaccante sempre più decisivo: il Bologna di nuovo in vantaggio [VIDEO] – Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Chievo e Bologna che si affrontano in un importante match per la salvezza. Avvio super per la squadra di Donadoni che passa in vantaggio grazie all’attaccante Mattia Destro, colpo di testa vincente e Bologna in vantaggio, poi reazione immediata del Chievo che pareggia con Inglese. ...

DIRETTA / Albinoleffe-Sudtirol (risultato live 1-1) streaming Video e tv : rigori e autogol! : DIRETTA Albinoleffe-Sudtirol o streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C sfida delicata: probabili formazioni, orario, quote e risultato live(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 18:59:00 GMT)