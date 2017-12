: Usa, ex marine preparava attentato per Natale - Sicinform : Usa, ex marine preparava attentato per Natale -

negli Usa un ex marine che voleva organizzare unsuicida nel nome dell'Isis, in uno shopping center di San Francisco, a Natale. Si chiama Everitt Aaron Jameson, 26 anni. E' accusato di sostegno al terrorismo e di aver fornito risorse a un'organizzazione terroristica straniera, intrattenendo rapporti con gruppi vicini all'Isis."Sono pronto a morire",aveva rivelato a un agente Fbi sotto copertura. Pianificava di usare esplosivo per radunare la gente in un punto in cui avrebbe poi iniziato a sparare.(Di sabato 23 dicembre 2017)