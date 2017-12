Una Vita trame febbraio | Celia fa una confessione choc a Trini | ecco cosa

"Il papà ha incendiato la casa" - morti l'uomo e Una delle figlie. In fin di vita la sorellina e i fratellini di 3 e 12 anni : Dramma a Como. Un uomo e una bimba sono morti mentre una sorellina e i due fratellini sono in condizioni disperate dopo che un incendio è divampato in un'abitazione privata in via S.Fermo,...

MICHELLE HUNZIKER/ Una Vita apparentemente perfetta - foto (Maurizio Costanzo Show) : MICHELLE HUNZIKER, la presentatrice e showgirl svizzera si racconta durante il programma L'Intervista di Maurizio Costanzo, dove spiegherà molti aspetti del suo passato.(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 11:52:00 GMT)

"Cambio stile (e ci provo gusto)" : la prevenzione dei tumori è anche Una questione di stile… di vita : ... le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie ed il diabete " che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono responsabili dell'80% di tutti i decessi dovuti a malattia nel mondo. ...

Anticipazioni Una Vita : ecco cosa succederà entro metà novembre 2017 : cosa succederà nel quartiere di Acacias entro metà novembre 2017? Scopriamolo insieme, ecco tutte le Anticipazioni principali della telenovela spagnola Una Vita: Lolita scopre la relazione tra Huertas e Felipe. La relazione extraconiugale tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Huertas Lopez (Sandra Blazquez) verrà presto scoperta dalla domestica Lolita (Rebeca Alemany). Quest’ultima, preoccupata per il benessere di Celia (Ines Aldea), ...

YouTube : tante novità software - ed Una grossa sorpresa hardware : Anche gli utenti di YouTube Gaming , l'app Android varata più di 2 anni fa per competere con Twitch nel consentire lo streaming delle proprie videogiocate, ha ricevuto un'interessante novità , oltre ...

Anticipazioni Una Vita : VICTOR chiede a MAURO di investigare su SARA - una sua cameriera scomparsa! : Novità in vista a Una Vita per il protagonista maschile MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo): l’agente di polizia, nell’arco dei prossimi mesi di programmazione della telenovela, si troverà a dover preparare il suo trasferimento nella cittadina di Santander ma qualcosa potrebbe scombussolare nuovamente i suoi piani; ricapitoliamo perciò insieme come si arriverà a questa svolta… Dando uno sguardo alle Anticipazioni si scopre ...

Astronomia gravitazionale : in arrivo un importante annuncio su Una nuova scoperta frutto della collaborazione LIGO/Virgo : In arrivo un importante annuncio su una nuova scoperta frutto della collaborazione LIGO/Virgo (USA-ITALIA). L’annuncio sarà dato in tempo reale (alle ore 16 italiane) in collegamento streaming con la National Science Foundation (NSF) di Washington durante l’incontro Gravity under a New Light: nuovi segnali dal cosmo, organizzato dal Dipartimento di Fisica e Astrofisica dell’Università di Milano-Bicocca e dal Dipartimento di Scienze ...

LA STRADA DI CASA/ Anticipazioni prima puntata 14 Novembre 2017 : Una nuova vita per Fausto (Fiction Rai1) : La STRADA di CASA, Anticipazioni prima puntata: la vita offre una seconda occasione a Fausto Morra, imprenditore e padre di famiglia che si risveglia dopo cinque anni di coma.(Pubblicato il Tue, 14 Nov 2017 13:48:00 GMT)

Scoperta Una misteriosa cavità nella piramide di Cheope : Hanno usato i raggi cosmici provenienti dallo spazio. Così gli scienziati hanno scoperto una cavità lunga almeno 30 metri nella piramide di Cheope. È probabilmente una stanza segreta che si trova al di sopra della Grande Galleria. La sua funzione è ancora un mistero....

Una Vita Anticipazioni 19 dicembre 2017 : Fernando - la new entry di Acacias : Teresa rimane subito affascinata dall'ultimo arrivato nel patronato, ma Mauro nutre qualche sospetto.

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : gli spoiler annunciano un lieto evento per Rosina : Incredibile, ma secondo gli spoiler spagnoli è vero. Una Vita, con le sue anticipazioni spagnole, ci lascerà nuovamente senza fiato. Rosina, vedova di Maximiliano e madre di Leonor aspetta un bambino. Fiocco rosa o fiocco azzurro? La brillante scrittrice, sua figlia, non sarà per niente felice. Per quale motivo? Approfondiamo insieme. Una Vita, anticipazioni spagna Rosina ha sofferto molto e, se vogliamo dirla tutta, è sempre stata una persona, ...

Salvatore Esposito - Una Vita tra Gomorra e videogame : Una dura legge di quella piccola area all’incrocio tra marketing e spettacolo che è il mondo dei testimonial dei videogiochi, vuole che questi siano scelti per il nome e non per la conoscenza dei videogame e che quindi, la maggior parte delle volte, prestino la faccia per promuovere titoli di cui sostanzialmente non sanno niente o che sono i primi che abbiano mai giocato. Finisce che ripetono parole vuote, parlano di interazione in maniera ...

Anticipazioni Una Vita : CELIA offre soldi a HUERTAS per lasciare Acacias ma… : Nei nostri recenti post dedicati alle Anticipazioni di Una Vita, vi abbiamo parlato del doppio gioco che CELIA (Ines Aldea) porterà avanti per tendere un “tranello” al marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo): cosciente del fatto che l’uomo ha avviato una liaison extraconiugale con HUERTAS Lopez (Sandra Blasquez), la borghese di Acacias fingerà di conformarsi alla nuova situazione venutasi a creare e, andando persino contro ...

Anticipazioni Una Vita : PABLO vuole assistere al funerale di GUADALUPE ma… : La morte improvvisa di GUADALUPE (Arantxa Aranguren) creerà una serie di sorprendenti risvolti nelle storyline della telenovela Una Vita: come abbiamo già segnalato in precedenza, l’anziana donna apprenderà da una Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) apparentemente pazza che Manuela (Sheyla Fariña) e German (Roger Berruezo) sono stati assassinati dalla terribile Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) poco prima di fuggire a Cuba. La povera ...