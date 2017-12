UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 27 dicembre 2017

Irlanda - devono evitare UNA tassa da 50mila sulla casa : due amici eterosessuali si sposano : Irlanda, devono evitare una tassa da 50mila sulla casa: due amici eterosessuali si sposano La “trovata” anti fisco di Matt Murphy e Michael O’Sullivan. I due si conoscono da una vita, entrambi sono eterosessuali: il proprietario della casa voleva donare la sua abitazione, ma il ricevente avrebbe dovuto pagare soldi che non aveva.Continua a leggere […] L'articolo Irlanda, devono evitare una tassa da 50mila sulla casa: due ...

Anticipazioni UNA VITA : FERNANDO MONDRAGON è coinvolto nel piano di CAYETANA e SARA? : La vicenda di Una Vita avente come protagonista Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) si arricchirà sempre più di clamorosi colpi di scena; se ci avete letto precedentemente, sapete già che la ragazza entrerà in contatto con l’agente Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), il quale impedirà ad alcuni malviventi di farla entrare nel giro della prostituzione. L’ultima arrivata, col passare degli episodi, dimostrerà a sorpresa di avere delle ...

New York almeno UNA volta nella vita : altre 10 tappe imperdibili : È un giro per il mondo che merita di essere scoperto, assieme al museo, di sala in sala, di corridoio in corridoio. Inutile tentare di strutturare un elenco di ciascuna meraviglia o di ciascun ...

UNA VITA / L'ultimo disperato tentativo di Teresa per salvare Cayetana (Anticipazioni 23 dicembre) : Anticipazioni Una VITA, puntata 23 dicembre: la telenovela spagnola torna anche di sabato grazie alla sospensione di Amici. Manca poco all'esecuzione di Cayetana...(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 04:02:00 GMT)

Anticipazioni UNA VITA : SIMON cerca una donna - è SUSANA? : A partire dalla seconda parte di gennaio 2018, i telespettatori di Una Vita dovranno familiarizzare con il volto del giovane SIMON Gayarre (Jordi Coll): il ragazzo, oltre ad impedire ad Elvira Valverde (Laura Rozalen) di togliersi la Vita, incomincerà a prestare servizio come maggiordomo in casa di Arturo (Manuel Regueiro), padre della ragazza che ha soccorso e affittuario dell’appartamento di proprietà di Rosina Rubio (Sandra ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di sabato 23 dicembre 2017 : anticipazioni puntata 393 della telenovela Una VITA, in onda sabato 23 dicembre 2017: Mancano solamente due giorni all’esecuzione di Cayetana e così Teresa Sierra organizza una pubblica assemblea nella speranza di ottenere l’indulto. Intanto Ursula riesce ad avere il biglietto da visita del dottor Galvan e lo gira ad un tipo poco raccomandabile che deve svolgere una “missione”… Leonor e Rosina, insieme a Liberto, ...

UNA VITA anticipazioni dal 27 al 29 dicembre : rivelata l’identità di Teresa : Una Vita anticipazioni prossima settimana: Cayetana scopre la vera identità di Teresa Le anticipazioni di Una Vita rivelano che nelle prossime puntate Ursula fa una rivelazione sconvolgente a Cayetana. Quest’ultima si ritrova ancora in convento, sotto le grinfie di Suor Ascension. La madre superiora le annuncia che può finalmente vedere una sua amica. La vedova […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 27 al 29 dicembre: rivelata ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast - grandi novità : cast chiuso? Il pubblico si aspetta UNA sorpresa : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news sul cast della 13esima edizione: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino presentano lo spot sulle note di La La Land. E sugli opinionisti...(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:06:00 GMT)

UNA VITA - anticipazioni gennaio 2018 : la tragica morte di un personaggio storico Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Una Vita [Video]. Ricordiamo a tutti i fans che la prossima settimana la serie subira' un piccolo stop: lunedì e martedì non andra' in onda perché è Natale e Santo Stefano. La programmazione di Acacias 38 tornera' il giorno successivo sempre al solito orario. In questo articolo vogliamo anticiparvi quello che accadra' a gennaio. Gli spoiler ci rivelano che una donna verra' brutalmente ...

UNA VITA - trame Spagna 26-29/12 : brutte notizie per Donna Susanna Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Una Vita, la fiction di Canale 5, che ha appena annunciato il tentato suicido da parte di Elvira nelle puntate italiane [Video]. Le trame spagnole di Una Vita, rivelano che Donna Susanna lascera' tutti gli spettatori a bocca aperta, mentre Diego lottera' tra la Vita e la morte. Anticipazioni Una Vita: Diego tra la Vita e la morte Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita in onda ...

UNA VITA / L'esecuzione di Cayetana si avvicina : Teresa trova una soluzione? (Anticipazioni 22 dicembre) : Anticipazioni Una VITA, puntata 22 dicembre: L'esecuzione di Cayetana si avvicina e Teresa è pronta a tutto pur di eVITAre la tragica fine della sua amica.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 02:21:00 GMT)

"Dopo di me? UNA VITA migliore per altri". Cos'è e come funziona il testamento solidale : "Io avevo già ben chiaro cosa volessi lasciare al mondo dopo la mia scomparsa: la vita, quella di tante persone che avrei potuto aiutare attraverso il mio lascito alla ricerca scientifica". Così ...

UNA VITA - anticipazioni puntate dal 27 al 29 dicembre 2017 : novità incredibili : Inaspettate ed importanti le novità sul palinsesto delle reti Mediaset. Durante la settimana natalizia Beautiful verrà sostituita dalla soap iberica Una Vita. Molte le proteste dei fans della telenovela d’oltre oceano. Quindi confermiamo, salvo ulteriori variazioni, che rivedremo i nostri beniamini spagnoli il 27, 28 e 29 dicembre 2017. Non ci sarà la messa in onda della soap una Vita il 25 ed il 26 del corrente mese, visto che sono giorni ...