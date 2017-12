Ulisse | il piacere della scoperta Anticipazioni 23 dicembre | tutti i segreti della Tour

Ulisse il piacere della scoperta - il 16 dicembre la nascita dell’Impero romano : La nascita dell’Impero di Roma è il tema della puntata di Ulisse , in onda sabato 16 dicembre alle 21.15 su Rai3 con la conduzione di Alberto Angela. Attraverso le immagini di un film è possibile conoscere più da vicino i protagonisti di quegli anni: da Cesare, Bruto e Cassio a Antonio e Cleopatra ed Ottaviano. Si tratta di una ricostruzione storica con attori veri ma con luoghi ricostruiti al computer. E’ una soluzione diversa e di ...

Ulisse il piacere della scoperta : i segreti dei bambini da 0 a 2 anni : Il periodo più intenso della nostra vita – quello delle scoperte più sorprendenti, dei progressi rapidissimi – non possiamo ricordarlo. Sono i primi due anni dopo la nascita, circa 700 giorni che per l’essere umano adulto rimangono un mistero quando osservano una piccola vita che cresce. Sabato 9 dicembre alle 21.15 su Rai3 con Alberto Angela, Ulisse ripercorrerà proprio quell’incredibile successione di momenti unici che vanno ...

Ulisse il piacere della scoperta : i segreti dei bambini da 0 a 2 anni : Il periodo più intenso della nostra vita – quello delle scoperte più sorprendenti, dei progressi rapidissimi – non possiamo ricordarlo. Sono i primi due anni dopo la nascita, circa 700 giorni che per l’essere umano adulto rimangono un mistero quando osservano una piccola vita che cresce. Sabato 9 dicembre alle 21.15 su Rai3 con Alberto Angela, Ulisse ripercorrerà proprio quell’incredibile successione di momenti unici che vanno ...

Ascolti : Tu sì que vales 4 a 5 - 5 milioni (29 - 4%) - Prodigi a 2 - 5 (12 - 2%) - bene Ulisse-Il piacere della scoperta e l'esordio di Amici 17 : Ascolti TV Lo show solidale per l'Unicef, l'ottava puntata del talent show con esibizioni di ogni genere, la trasmissione tra arte e storia, film e telefilm: questa l'offerta televisiva delle reti generaliste nella prima serata di sabato 18 novembre 2017. Ecco come è andata dal punto di vista dei dati Auditel.Su Rai1 2.567.000 spettatori (% di share) per Prodigi (voto: 6) con Flavio Insinna (6) e Anna Valle (6,5).prosegui la ...