Ufficiale l’instore tour di Francesca Michielin | al via il 12 gennaio da Milano | tutti

: RT @OptiMagazine: Ufficiale l'instore tour di @francescacheeks, al via il 12 gennaio da Milano: tutti gli… - riccioale19 : RT @OptiMagazine: Ufficiale l'instore tour di @francescacheeks, al via il 12 gennaio da Milano: tutti gli… - OptiMagazine : Ufficiale l'instore tour di @francescacheeks, al via il 12 gennaio da Milano: tutti gli… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 23 dicembre 2017) L'instorediè finalmente. Le date concepite per la presentazione degli eventi firma copie per il nuovo disco sono state annunciate, con la prima della serie prevista per il 12. Queste sembrano essere le prime date per la presentazione di 2640, nuovo disco che l'artista rilascerà il 12prossimo. Dal disco, di cui si conoscono già le tracce,ha già estratto Vulcano e Io non abito al mare, attualmente in radio come suo ultimo singolo. L'artista di Bassano del Grappa è quindi pronta al grande ritorno dopo l'ottima annata 2016, quella nella quale ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Nessun grado di separazione. Nello stesso anno, l'artista è stata anche la rappresentante italiana all'Eurovision Song Contest con un mash up del brano sanremese classificatosi al 2° posto. Dal suo ultimo ...