Ufficiale l’instore tour di Francesca Michielin - al via il 12 gennaio da Milano : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Francesca Michielin è finalmente Ufficiale. Le date concepite per la presentazione degli eventi firma copie per il nuovo disco sono state annunciate, con la prima della serie prevista per il 12 gennaio a Milano. Queste sembrano essere le prime date per la presentazione di 2640, nuovo disco che l'artista rilascerà il 12 gennaio prossimo. Dal disco, di cui si conoscono già le tracce, Francesca Michielin ha già estratto ...