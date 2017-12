Uccidevano malati terminali per favorire il business delle pompe funebri : L’«Ambulanza della morte»: è stata denominata così l’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Paternò, in provincia di Catania, volta a smascherare un vero e proprio racket basato sulla ‘vendita’ di corpi alle agenzie di onoranze funebri per favorire il business della malavita. L’ipotesi sulla quale si basa l’inchiesta aperta dalla Procura di Catania, a seguito delle rivelazioni fornite da un collaboratore di giustizia che puntava ...