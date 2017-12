: Trend positivo per il turismo "bianco" - NotizieIN : Trend positivo per il turismo "bianco" - TrendOnline : Settore costruzioni positivo a Milano - lamiafinanzait : Mercati di Frontiera, #Outlook positivo per il #2018 e oltre @TRowePrice - pier_molinengo : Mercati di Frontiera, outlook positivo per il 2018 e oltre -

per il "" tra Natale e Epifania secondo una indagine del centro studi Cna. 120 mila presenze in più rispetto all'anno scorso (+7,5%) pari a 1 mld e 600mln di incassi (+7,7%).Le presenze aumentano in particolare nel Trentino Alto Adige (+19%) la regione più gettonata per gli sport invernali seguita dalla Lombardia (+17%) e Piemonte (+16%). La Cna prevede che in questa stagione invernale il fatturato del comparto turistico sarà di 10 miliardi e 600 milioni con 11 milioni di presenze.(Di sabato 23 dicembre 2017)