Tragedia in Calabria | due persone trovate morte dentro casa

Tragedia in Calabria - muore mentre torna a casa Video : Nella serata di ieri un drammatico #Incidente stradale è accaduto in Calabria [Video], il bilancio è di un morto. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Calabria, muore in un incidente stradale Nella serata di ieri 8 dicembre, in #Calabria è accaduto un tragico incidente stradale mortale in cui è rimasto coinvolto un uomo di 88 anni, residente nella cittadina di Nicotera, che si chiamava Nicola Costantino. L'incidente si è verificato ...

Tragedia in Calabria - 26enne uccide il padre a fuciliate Video : Una drammatica notizia ci giunge dalla [Video] #Calabria, dove nella giornata di oggi 16 novembre un giovane ragazzo di 16 anni ha ucciso a fucilate il padre. Calabria, uccide a colpi di pistola il padre Una drammatica notizia quella che ci giunge dal cosentino e precisamente dalla cittadina di #Rossano Calabro, un giovane ragazzo di 26 anni ha infatti ucciso suo padre a colpi di fucilate. Dalle ultime informazioni che ci giungono dalla ...

Tragedia in Calabria - muore mentre raccoglie le olive Video : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria [Video], dove nella giornata di ieri, 12 novembre, un uomo è deceduto mentre stava raccogliendo olive. L'uomo pare sia stato colto da un malore. Calabria, colto da malore: muore sul colpo Aveva 65 anni e si chiamava Pietro Ruscell l'uomo che nella mattinata di ieri, verso le ore 11:00, è deceduto in provincia di Cosenza, precisamente nella cittadina di Cerchiara di #Calabria, mentre stava ...

Tragedia in Calabria - muore mentre raccoglie le olive : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria, dove nella giornata di ieri, 12 novembre, un uomo è deceduto mentre stava raccogliendo olive. L'uomo pare sia stato colto da un malore. Calabria, colto da malore: muore sul colpo Aveva 65 anni e si chiamava Pietro Ruscell l'uomo che nella mattinata di ieri, verso le ore 11:00, è deceduto in provincia di Cosenza, precisamente nella cittadina di Cerchiara di Calabria, mentre stava raccogliendo le ...

Maltempo - la Calabria si “sbriciola” : enormi massi precipitano sulla strada panoramica di Joppolo e Coccorino - Tragedia sfiorata [FOTO] : 1/8 ...

Maltempo - la Calabria si “sbriciola” : enormi massi precipitano sulla strada panoramica di Joppolo e Coccorino - Tragedia sfiorata [FOTO] : 1/8 ...

Tragedia in Calabria - si schianta contro un camion e muore Video : Tragedia in Calabria, si schianta contro un camion e muore Video Un terribile incidente stradale è avvenuto in Calabria e ha causato il decesso di un uomo. Clicca e guarda il Video N. Braile ...

Tragedia in Calabria - uccide per sbaglio l'amico : Una terribile Tragedia è avvenuta poche ore fa in Calabria [VIDEO], un uomo di 39 anni è stato ucciso per sbaglio da un suo amico mentre erano impegnati in una battuta di #caccia. Qualche giorno fa si era sfiorata gia' un'altra Tragedia simile sempre in #Calabria. Calabria, muore mentre si trovava a caccia Si chiamava Salvatore Rovito e aveva solo 39 anni il cacciatore che nella mattinata di oggi 7 ottobre, verso le ore 11:00, è stato ucciso per ...