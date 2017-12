Spalletti | Non siamo furbi E ora qualcosa va cambiato

Spalletti : "Non siamo furbi. Ma ho visto cose buone" : Doppio ko contro Udinese e Sassuolo: nerazzurri ridimensionati?

Spalletti : 'Non siamo stati furbissimi' : ... perché Danilo da quel lato ha reagito bene, è abituato e anche Cancelo ha portato più svantaggi agli avversari, piuttosto che a noi", sono le sue parole a Premium Sport. 23 dicembre 2017 Diventa fan ...

Spalletti : "Non siamo furbi. Ma ho visto cose buone" : Il doppio ko non allarma il tecnico. Almeno a parole. "Qualcosa dirò alla squadra. Nell'area avversaria si deve migliorare"

Due ko consecutivi per l’Inter - Spalletti Non fa drammi e vede il bicchiere mezzo pieno : “Sono ancora piu’ convinto che la squadra sappia come deve fare, perche’ in queste due partite perse ho visto delle prestazioni. Ci sono stati dei momenti in cui siamo stati continui e bravi a saper prendere il vantaggio, momenti invece non furbissimi ma anche oggi c’e’ stata una prestazione importante. Non dovevamo prendere gol in contropiede e l’abbiamo preso, abbiamo sbagliato il rigore, poi su un campo ...

Inter - Spalletti : 'Mercato? Non ci saranno budget importanti' : 'Non ci saranno budget importanti da gestire. Si sta attenti a fare al meglio la nostra professione. Tirare fuori il massimo possibile, consapevoli che abbiamo la forza per arrivare dove dobbiamo': lo ...

Inter - Spalletti : 'Il mercato? A gennaio non avremo un budget importante da investire' : 1 di 2 Successiva APPIANO GENTILE - ' E' fondamentale rialzarsi dopo la sconfitta con l'Udinese. E dovremo farlo con quanto abbiamo sempre fatto: è da luglio che cerchiamo di reagire su quanto era ...

Inter - selfie natalizio per Spalletti : 'Non diamo tregua agli abbracci' : ROMA - selfie natalizio per Spalletti . Il tecnico dell' Inter si è immortalato sorridente davanti al Duomo di Milano . 'Per questo Natale non diamo tregua alla serenità e agli abbracci. #senzatregua' ...

Inter - Spalletti : 'Se possibile - miglioreremo la rosa. Joao Mario? A me non ha detto che va via' : Contro l'Udinese la prima sconfitta stagionale, con l'Inter scivolata al terzo posto alle spalle di Napoli e Juventus. Non fa drammi, però, Luciano Spalletti, comunque autore di un grande lavoro in ...

Spalletti : 'L'Inter non è quella che ha perso sabato' : MILANO - ' Stiamo vicini ai nostri calciatori perché non sono quelli che hanno perso 3-1 ma che hanno fatto 40 punti in 17 partite e bisogna rendergli onore '. Luciano Spalletti incoraggia i suoi ...

Ilary Blasi : Spalletti piccolo uomo? Non mi pento di ciò che ho detto : Il rapporto tra Totti e Luciano Spalletti non è stato idilliaco ai tempi della Roma e sulla questione si era espressa anche Ilary Blasi che aveva insultato il tecnico di Certaldo per via del trattamento riservato al marito, capitano e fuoriclasse giallorosso. La conduttrice delle Iene non era entrata nel merito delle scelte tecniche dell'attuale allenatore dell'Inter ma ne aveva criticato le modalità: "Non critico la scelta ...

Ilary Blasy : "Piccolo uomo a Spalletti? Non mi sono pentita" : Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, è tornata su quanto accaduto lo scorso anno. L’allora numero 10 della Roma stava vivendo un momento delicato, con Luciano Spalletti che lo utilizzava per pochissimi minuti di tanto in tanto. La conduttrice Mediaset, senza alcun timore, allora decise di venire allo scoperto definendo l’attuale tecnico dell’Inter un “piccolo uomo”. Intervistata da ‘Il Fatto Quotidiano’, la Blasi non ha alcuna ...

Inter - Spalletti : «Non eravamo più abituati a perdere» [VIDEO] : L'Inter perde 3-1 con l'Udinese dopo una partita dai due volti e Spalletti fatica a spiegarsi l'atteggiamento dei nerazzurri nella ripresa. L'articolo Inter, Spalletti: «Non eravamo più abituati a perdere» [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.