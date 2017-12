Spal Semplici soddisfatto per pari

Spal-Torino - Semplici : “Abbiamo dimostrato personalità”. Mihajlovic : “Due punti persi” : Spal-Torino, Semplici: “Abbiamo dimostrato personalità”. Mihajlovic: “Due punti persi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Torino, Semplici: “ABBIAMO dimostrato PERSONALITÀ” – Nel postpartita del match pareggiato contro il Torino, il tecnico della Spal Leonardo Semplici è sembrato moderatamente soddisfatto del 2-2 ...

Formazioni ufficiali Spal-Torino – Il Torino, reduce dall'exploit sul campo della Roma in Coppa Italia, proverà a conquistare una vittoria importante anche in campionato sul campo di una Spal in cerca invece di punti salvezza. L'ultima vittoria della SPAL contro il Torino in Serie A risale al febbraio 1963: da allora cinque successi granata e tre pareggi. Mihajlovic spera di poter contare sui goal di Andrea Belotti che ha ...

Serie A Spal - Semplici : "Bisogna concedere poco spazio al Torino" : FERRARA - "Spero di non dover rincorrere anche il Torino. Faremo di tutto per evitarlo, in settimana abbiamo lavorato tanto sotto questo profilo ". Così il tecnico della Spal , Semplici , prima di ...

Serie A Spal - Semplici : "Grande risultato. Abbiamo dato un segnale" : BENEVENTO - "Era una partita importantissima, Abbiamo fatto una bella prestazione". Leonardo Semplici ha accolto con entusiasmo i tre punti che la Spal ha conquistato sul campo del Benevento. "Grazie ...

Benevento-Spal, De Zerbi: "Sconfitta che brucia". Semplici: "Risposto alle avversarie per la salvezza" – Il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi non vede la luce in fondo al tunnel per la sua squadra. Il pari contro il Milan aveva ...

Serie A Spal - Semplici : "Benevento? Gara insidiosa" : FERRARA - "E' una Gara piena di insidie e giochiamo in trasferta" Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici inquadra così il prossimo impegno di campionato, contro il Benevento : "Loro avranno dalla ...

Serie A Spal - Semplici : "Due gol regalati al Verona" : Il tecnico della Spal ha fatto comunque i complimenti alla squadra: "Sembrava impensabile recuperare una partita del genere - ha dichiarato il tecnico ai microfoni di Rai Sport - Dobbiamo essere ...

Spal-Verona 2-2, Semplici: "Grande partita". Pecchia: "Pareggio che ci farà crescere" – Pareggio pirotecnico tra Spal e Verona. Al termine del match, Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo fatto una grande partita anche quando avevamo preso il ...

Formazioni ufficiali Spal-Verona : le scelte di Semplici e Pecchia : Formazioni ufficiali Spal-Verona – Nonostante siamo solo a dicembre, il match del ‘Mazza’ tra Spal e Verona potrebbe risultare già in parte decisivo per il discorso salvezza. Gli spallini sono reduci da tre sconfitte consecutive e non vincono dal lontano 29 ottobre. In caso di ennesimoo risultato negativo, Leonardo Semplici potrebbe rischiare l’esonero. Stesso discorso per Pecchia, tecnico del Verona, che la scorsa ...

Serie A Spal - Semplici : "Verona e Benevento - due grandi sfide" : FERRARA - "Benevento e Verona saranno due sfide importanti, ma per il momento pensiamo solo al Verona che è una squadra forte e non merita la classifica che ha". Leonardo Semplici è concentrato sull'...

Formazioni ufficiali Roma-Spal : le scelte di Di Francesco e Semplici : Formazioni ufficiali Roma-Spal – La 15^ giornata di Serie A, caratterizzata da uno ‘spezzatino’ record, si aprirà alle 18.30 con l’anticipo tra Roma e Spal. I giallorossi, dopo il pareggio rimediato a ‘Marassi’ con il Genoa, vogliono tornare ai tre punti per non perdere il passo delle prime e per approfittare magari di un pareggio tra Napoli e Juventus. La Spal invece cercherà di riscattare la sconfitta ...

Convocati Spal - 21 i giocatori chiamati da Semplici : emergenza in difesa : Convocati Spal – La 15^ giornata di Serie A si aprirà alle 18.30 con la sfida tra Roma e Spal. Il tecnico degli Spallini, Leonardo Semplici, ha diramato la lista dei Convocati: Qualche problema in difesa, dove mancheranno Salamon e Vaisanen. Torna Borriello, mentre Antenucci sarà ancora out. Ecco l’elenco completo: Portieri: Gomis, Marchegiani, Poluzzi. Difensori: Cremonesi, Felipe, Oikonomou, Vicari. Centrocampisti: Bellemo, Grassi, ...