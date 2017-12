Sondaggi politici | M5S vicino al 30% | Pd scende sotto il 23%

Ultimi Sondaggi politici elettorali : ecco come Renzi ha ridotto il Pd ad un anno dal referendum : Ultimi sondaggi politici elettorali (4 DICEMBRE 2017) – Renzi, ecco QUANTI PUNTI HA PERSO IL PD IN 12 MESI DAL referendum Le intenzioni di voto che andiamo a vedere oggi sono piuttosto significative, perché arrivano più o meno ad un anno dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 (e stasera, come ogni lunedì, avremo anche i sondaggi elettorali del Tg La7). Il Pd, prima del referendum del 4 dicembre, era intorno al 32%. Ma in un anno ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, ultime notizie di oggi 1 dicembre 2017: intenzioni di voto, centrodestra unito vale il 35%, Sinistra e Pisapia in crisi. Intanto Pd e M5s...

Ultimi Sondaggi politici elettorali 24/10 : crollo PD - aumento del M5S : Ultimi sondaggi politici elettorali 24/10: crollo PD, aumento del M5S Scopriamo gli Ultimi sondaggi elettorali di EMG e Demopolis al 24 ottobre 2017. Partito Democratico alle spalle del Movimento 5 Stelle. Napyliscus Esperto di Calcio Napyliscus Segui Segui gia' Curato da Pierluigi Crivelli Pubblicato il: 24 ottobre 2017 24 ...

Sondaggi politici elettorali : dati drammatici - crollo totale Pd. Renzi ora rischia : ULTIMI Sondaggi politici elettorali (7 DICEMBRE 2017) – PD MAI MESSO COSI’ MALE, M5S PRIMO Arrivano le nuove intenzioni di voto di Tecnè, Sondaggi elettorali da brivido per Matteo Renzi e per il Pd. Ma guardiamo le due slide di Tecnè: notiamo subito che a ridere questa settimana è solo il Centrodestra, complessivamente sopra di mezzo punto rispetto ad un mese fa. Il M5S perde nove decimali, restando comunque il primo partito del ...

Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie di oggi 6 dicembre 2017: intenzioni di voto, borsino coalizioni con il centrodestra che sfiora il 40%.

Ultimi Sondaggi politici elettorali : PD travolto da effetto Rosatellum - M5S al top : Ultimi sondaggi politici elettorali (23 OTTOBRE 2017) – CRISI PD, Rosatellum NON PIACE. M5S IN VETTA Aggiorniamo le intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche con i sondaggi elettorali di EMG, appena andati in onda nell’edizione serale di oggi del Tg La7. Continuano gli effetti negativi del Rosatellum, la nuova legge elettorale attualmente in discussione in Senato: il Pd di Matteo Renzi subisce le conseguenze ...

Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie di oggi 7 dicembre 2017: intenzioni di voto, quanto vale oggi la Sinistra di Grasso? Borsino coalizioni.

Sondaggi politici elettorali : dati clamorosi - M5S non lo ferma manco il Rosatellum : ULTIMI Sondaggi politici elettorali (13 OTTOBRE 2017) – A SORPRESA M5S VALE PIU’ DELLE COALIZIONI Continuiamo con i dati sulle intenzioni di voto per le elezioni Politiche: oggi è il turno dei Sondaggi elettorali di Lorien. Si tratta di dati particolarmente interessanti, se valutati all’indomani dell’approvazione alla Camera del Rosatellum bis. La legge elettorale imposta con la fiducia sembra essere fatta apposta per far ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, ultime notizie di oggi 31 ottobre 2017: intenzioni di voto, Larghe Intese e nuovo patto Nazareno con Renzi-Berlusconi assieme? Gli italiani lo bocciano

Ultimi Sondaggi politici elettorali : M5S primo - ma con il Rosatellum succede l’incredibile : Ultimi sondaggi politici elettorali (15 OTTOBRE 2017) – COSA succedeREBBE VOTANDO OGGI CON IL Rosatellum? Dopo le intenzioni di voto di Lorien, con i sondaggi elettorali di Index research torniamo a chiederci quali saranno gli scenari politici successivi al voto delle prossime elezioni politiche. Ebbene, il Rosatellum sembra fatto apposta per non far governare nessuno: nell’impossibilità di evitare la vittoria del M5S, i partiti ...

Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie di oggi 27 ottobre 2017: intenzioni di voto, Elezioni Regionali Sicilia, Musumeci ancora davanti al M5s, cala ancora il Pd con Micari

Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie di oggi 11 novembre 2017: intenzioni di voto, chi sarà il prossimo premier dopo i risultati in Sicilia? Renzi ko, Di Maio in testa

Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie di oggi 6 dicembre 2017: intenzioni di voto, borsino coalizioni con il centrodestra che sfiora il 40%, calo di Renzi e della Sinistra

Sondaggi elettorali politici : boom del M5S - PD cede la posizione Video : Archiviate le elezioni regionali in Sicilia, che hanno visto la vittoria di Nello Musumeci del Centrodestra, si torna a parlare di #Sondaggi politici. Gli ultimi risultati si ripercuoteranno sulle intenzioni di voto ai partiti? A re vi proponiamo le stime di TECNÈ e EMG alla prima decade del mese di novembre. TECNÈ: PD superato dal M5S C’è un cambio al vertice per l’istituto di ricerche. Il Movimento 5 Stelle ha guadagnato l’1,2%, portando il ...