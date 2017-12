Silvio Berlusconi | il tracollo del Pd di Matteo Renzi rischia di far saltare il piano B

Silvio Berlusconi - Gianfranco Rotondi : 'Il Cavaliere leader della nuova Democrazia Cristiana' : Silvio Berlusconi a capo di un nuovo partito? Possibile, anzi quasi probabile, almeno secondo quanto afferma Gianfranco Rotondi , il leader di Rivoluzione Cristiana, uno dei partiti della nuova ...

Mondiali 2018 su Mediaset - PierSilvio Berlusconi : «Abbiamo superato la Rai». Orfeo replica : Piersilvio Berlusconi “Nel fare servizio per il pubblico, questa volta Mediaset supera il servizio pubblico vero e proprio“. Ora che il Biscione si è aggiudicato i diritti tv per i Mondiali di Russia 2018, Piersilvio Berlusconi può segnare a porta vuota. La concorrenza, del resto, è stata già dribblata (ciò nonostante, la replica del DG Rai Orfeo non si è fatta attendere). L’AD del gruppo di Cologno non ha nascosto la propria ...

Mondiali 2018 in chiaro su Mediaset - Pier Silvio Berlusconi esulta : ...servizio per il pubblico questa volta Mediaset supera il servizio pubblico vero e proprio".Berlusconi ha sottolineato che "per la prima volta in assoluto" tutte le 64 partite della Coppa del Mondo ...

Mondiali 2018 in chiaro su Mediaset - Pier Silvio Berlusconi esulta : Milano, 22 dic. (askanews) Una notizia 'importante e bellissima per il nostro pubblico'. Con queste parole l'Ad e vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha introdotto la conferenza stampa ...

Milan - Pier Silvio Berlusconi smentisce : “Torna mio padre? Non credo proprio” : Milan, Pier Silvio Berlusconi smentisce: “Torna mio padre? Non credo proprio” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Pier Silvio Berlusconi smentisce – Il Milan è in una situazione parecchio difficile, invischiato nella crisi forse più grave della sua storia. I rossoneri sono lontanissimi dai vertici della classifica, e hanno già cambiato ...

Mondiali 2018 su Mediaset - Pier Silvio Berlusconi : “Mi piacerebbe coinvolgere Totti” : In casa Mediaset si respira grande fermento dopo l’acquisizione dei Mondiali 2018, che per la prima volta saranno trasmessi integralmente e gratuitamente dall’emittente di Cologno Monzese. Un evento senza precedenti, che non può che rendere orgoglioso PierSilvio Berlusconi. Il dirigente in conferenza stampa ha così espresso tutta la sua soddisfazione: “Il mio motto è: dal […] L'articolo Mondiali 2018 su Mediaset, Pier ...

Mondiali su Mediaset - Pier Silvio Berlusconi sogna Totti commentatore : ROMA Lo sbarco dei Mondiali di calcio sulle reti Mediaset ha aperto uno scenario tutto nuovo nel mondo dello sport italiano e Pier Silvio Berlusconi non nasconde la sua soddisfazione. 'Il mio motto è: dal Mundialito al Mondiale. Adesso mi piacerebbe tantissimo coinvolgere Totti nel progetto, come ...

Pier Silvio Berlusconi : «Non credo che mio padre tornerà ad occuparsi del Milan» : «Mio padre capisce tantissimo di calcio, lo ha dimostrato negli anni, è libero di dare consigli e parlare di Milan». L'articolo Pier Silvio Berlusconi: «Non credo che mio padre tornerà ad occuparsi del Milan» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Russia 2018 - Pier Silvio Berlusconi : 'Francesco Totti? Lo vorrei a Mediaset' : PierSilvio Berlusconi vuole Francesco Totti per i prossimi Mondiali di calcio . 'A me piacerebbe tantissimo che lui fosse coinvolto, ma non abbiamo avuto ancora il tempo di chiederglielo'. A parlare è ...

Silvio Berlusconi - la famiglia gli suggerisce di non ricandidarsi : lui pensa a Franco Frattini premier : Cosa farebbe Silvio Berlusconi se riuscisse - la cosa pare essere sempre più concreta - a tornare Palazzo Chigi? Nel suo entourage, sono in maggioranza quelli che in queste settimane lo stanno ...

Russia 2018 a Mediaset - Pier Silvio Berlusconi : 'L'operazione Russia creerà più margini che costi per Mediaset' : L'operazione Mondiali di calcio Russia 2018 , per cui Mediaset s'è aggiudicata i diritti in esclusiva ' è destinata a creare margine '. Parola di Pier Silvio Berlusconi , ad e vice presidente Mediaset ...

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi : 'Aver preso i Mondiali è un orgoglio. Mi piacerebbe coinvolgere Totti' : L'operazione sui Mondiali 'ci riempie di orgoglio come azienda italiana nata in Italia'. Lo dice Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, in conferenza stampa, 'è una grandissima opportunità editoriale'...

Pier Silvio Berlusconi mostra tutto il suo orgoglio : “per la prima volta tutti i Mondiali in chiaro” : “Dal Mundialito ai Mondiali”. Per Mediaset l’acquisizione dei diritti televisivi relativi alla Coppa del Mondo di calcio che si terranno in Russa nel 2018 “e’ una notizia importante e bellissima ed e’ un grande orgoglio per la prima volta trasmettere i Mondiali in chiaro. Lo abbiamo fatto in Spagna, ma farlo in Italia e’ ancora piu’ bello visto che siamo italiani”. Lo ha detto il vice ...

Calciomercato Milan/ News - Pier Silvio Berlusconi : mio padre non tornerà (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato Milan Badelj dela Fiorentina.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 13:53:00 GMT)