Shawn Mendes porta a casa Hailey Baldwin | sono stati visti insieme in Canada

Shawn Mendes ha postato un video dolcissimo per celebrare la fine del suo tour mondiale : Shawn Mendes ha voluto ringraziare a suo modo i fan che sono andati a sentirlo nel corso del suo tour mondiale. Lo ha fatto tramite un video super aww postato sul suo profilo Instagram, nel quale sono racchiusi i momenti più emozionanti del suo Illuminate World tour. Guardalo qui di seguito! Thank you. Truly ...

Shawn Mendes ha in mente di collaborare con i BTS : Una collaborazione tra Shawn Mendes e i BTS? Un sogno di milioni di fan in tutto il mondo che nel prossimo futuro potrebbe diventare realtà. Parola di Shawn! [arc id=”bc63c8e6-5821-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Già, perché il cantante di "There's Nothing Holdin' Me Back", in una recente intervista, ha speso delle bellissime parole nei confronti della boyband del K-Pop ...

Quiz Ed Sheeran vs Shawn Mendes : di chi sono i testi di queste canzoni? : Attenzione: questo Quiz è dedicato SOLO ed esclusivamente ai veri fan di Ed Sheeran e Shawn Mendes. via GIPHY Oltre ad essere grandi amici (guarda qui quando sono saliti insieme sul palco), Ed e Shawn sono due dei cantautori più talentuosi (e super aww) della scena pop internazionale. via GIPHY Hanno scritto rispettivamente alcune delle canzoni più belle e di successo degli ultimi ...

Shawn Mendes è inarrestabile : infranto un nuovo record nella classifica di Billboard : Shawn Mendes: tutte lo vogliono, tutte lo ascoltano. A tal punto da fargli guadagnare successi su successi e record su record. [arc id=”bc63c8e6-5821-11e7-9a25-a4badb20dab5″] L'ultimo in ordine di tempo riguarda la classifica dei singoli di Billboard, celebre magazine settimanale statunitense dedicato alla musica. Shawn, a soli 19 anni, è il primo artista nella storia di Billboard (quindi da 56 ...

Shawn Mendes : 'Ecco come ho perso la mia verginità' : L'ha fatto sempre con quel sorriso genuino che lo accompagna da tutta la vita, dai suoi esordi come star del web a cantautore e musicista famoso in tutto il mondo. Un musicista adorato dalle donne di ...

Shawn Mendes : il cantante ha raccontato quando ha perso la verginità : Shawn Mendes è stato protagonista di una sfiziosa intervista, in cui ha raccontato delle curiosità personali piccantissime! Il dj di una radio neozelandese è partito dalla canzone dell'artista "Patience", che parla di amare una ragazza più grande: "Quanti anni aveva la ragazza più grande con cui sei uscito?" ha chiesto. E Shawn: "25 anni. E io 19". [arc ...

Shawn Mendes e i progetti segreti con la star di Riverdale KJ Apa : “Abbiamo lavorato insieme - lui è incredibile” : Rivelazioni inaspettate quelle di Shawn Mendes sulla star della serie tv Riverdale Keneti James Fitzgerald Apa, meglio noto come KJ Apa. In un'intervista ad MTV, riportata su Attitude Magazine, il cantante di There's Nothing Holdin' Me Back ha rivelato di nutrire una profonda ammirazione per l'attore e musicista neozelandese. Shawn Mendes ha dichiarato, infatti, di aver lavorato con KJ Apa in passato, e di avere una grande stima nei confronti ...

Shawn Mendes dice basta ai gossip su Hailey Baldwin : “Sono single” : Sono mesi che arrivano rumors su Shawn Mendes e Hailey Baldwin, ma per il cantante è arrivato il momento di mettere a tacere i gossip. Prima l'artista e la modella sarebbero stati visti mano nella mano alla festa di Halloween organizzata da lei, quindi a scambiarsi intensi baci all'after party degli MTV EMA 2017 e poi una fonte ha raccontato che starebbero uscendo insieme già da diverso ...

Il talento di Shawn Mendes agli AMA 2017 in There’s not holding me back (video) : Shawn Mendes agli AMA 2017 porta There's not holding me back, singolo inserito nella versione deluxe di Illuminate. Il brano è sicuramente uno dei grandi successi degli ultimi mesi, così com'era lecito aspettarsi già al momento del suo rilascio come esclusiva al di fuori dell'ultimo disco di inediti pubblicato il 23 settembre del 2016. L'ambientazione è quella del palco del Microsoft Theatre di Los Angeles, dove il 19 novembre hanno avuto ...

Shawn Mendes pubblica un post dolcissimo su Instagram per complimentarsi con Niall Horan : La sera di domenica 19 novembre si sono svolti a Los Angeles gli American Music Awards 2017. Tra gli ospiti della serata tante star della musica, come Selena Gomez (guarda qui la sua esibizione), Shawn Mendes, Niall Horan e tanti altri! Who’s ready for the @amas ? Un post condiviso da Niall Horan (@NiallHoran) in data: 19 Nov 2017 alle ore 12:56 PST A proposito di Shawn e Niall, i ...

Shawn Mendes mentre canta la cover di “Isn’t She Lovely?” ti farà innamorare (ancora di più) di lui : Shawn Mendes è impegnatissimo nelle lavorazioni del suo nuovo album in arrivo nel 2018 (leggi QUI cosa ha detto a riguardo). Tra una registrazione e l'altra in studio, Shawn non si dimentica mai delle sue fan e le tiene sempre aggiornate tramite il suo profilo Instagram. Un post condiviso da Shawn Mendes (@ShawnMendes) in ...

Shawn Mendes e Hailey Baldwin starebbero uscendo insieme “da diverse settimane” : Si fanno sempre più insistenti i rumors su Shawn Mendes e Hailey Baldwin. Prima sarebbero stati visti mano nella mano alla festa di Halloween organizzata dalla top model, poi a scambiarsi intensi baci all'after party degli MTV EMA 2017 e adesso una fonte ha raccontato che i due starebbero uscendo insieme già da diverse settimane. "È iniziata in modo casuale, si incontravano spesso alle feste e hanno ...

Shawn Mendes ha già registrato il nuovo album : 'Vi sorprenderà' : La domanda ora è solo una: ma come ha fatto ha scrivere e registrare le nuove canzoni in giro per il mondo con l'Illumitate Tour ? Solo Shawn può riuscirci. In attesa di sapere come sarà il nuovo ...